LIVE Italia-Bahrain, Preolimpico basket 2024 in DIRETTA: esordio alla portata per gli azzurri

Buonanotte a tutti i lettori di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’esordio dell’Italia al Preolimpico 2024 di scena a San Juan, Porto Rico. La squadra che gli azzurri affronteranno per prima è il Bahrain, o Bahrein che dir si voglia.

Gli uomini di Gianmarco Pozzecco per la prima volta affrontano, nella loro storia, la selezione asiatica, che a livello di ranking mondiale è la meno accreditata tra tutte quelle che si sono presentate ai vari Preolimpici, comprendendo anche gli altri tre che si giocano in Europa. Una formazione guidata dal veterano naturalizzato Wayne Chism, ma che all’atto pratico non ha giocatori che si siano confrontati col panorama anche solo europeo a parte lui.

Necessario per gli azzurri cominciare con il piede giusto, sia nel risultato che soprattutto nel modo di affrontare il torneo. Per quest’Italia sarà molto importante testarsi e capirsi in vista di un impegno che avrà giocoforza una grandissima importanza, quello con Porto Rico, che può decidere se si andrà a giocare con la Lituania o con la Costa d’Avorio (fatto salvo il favore del pronostico sugli ivoriani rispetto ai messicani, se non altro perché c’è Mo Bamba a roster).

Un’Italia, questa, che parte senza Simone Fontecchio, Matteo Spagnolo e Gabriele Procida, ma con nove dodicesimi del roster delle Olimpiadi 2021 e soprattutto un Danilo Gallinari che può ancora fare una notevole differenza. Il Gallo lo si è visto in buono stato nelle due amichevoli contro Georgia e Spagna, e in particolare gli iberici hanno potuto toccare con mano il fatto che, ancora, da queste parti il numero 8 è decisivo.

La palla a due tra Italia e Bahrain verrà alzata alle ore 23:30. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!