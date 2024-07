LIVE Palio di Siena 2024 in DIRETTA: Tittia insegue l’undicesima affermazione

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Palio di Siena 2024, la più antica e rinomata corsa italiana di cavalli che da quasi 400 anni si disputa in Piazza del Campo. La città toscana si ferma per la prima delle due Carriere dell’anno, quella dedicata alla Madonna di Provenzano, la quale precede il cosiddetto Palio dell’Assunta che si disputerà il 16 agosto.

Come da tradizione, parteciperanno le sette Contrade che non hanno gareggiato nell’ultimo Palio dell’Assunta – Civetta, Leocorno, Lupa, Nicchio, Pantera, Onda e Valdimontone – più il Bruco, la Giraffa e l’Oca, sorteggiate tra le dieci partecipanti dell’ultima Carriera, per arrivare a un totale di dieci Contrade in gara che si giocheranno la vittoria.

Fari puntati su Giovanni Atzeni detto Tittia. Il fantino sardo, classe 1985, va alla caccia dell’undicesimo successo nel Palio. Tittia proverà a formare un connubio vincente con Veranu, cavallo già partecipe in una delle edizioni passate della corsa senese. Atzeni gareggerà per la Contrada dell’Oca, la più titolata delle diciassette dall’alto delle sue 66 vittorie. L’ultima prova generale, andata in scena nella giornata di ieri, ha visto l’affermazione del Nicchio.

Alle 17.20 è previsto l'inizio del Corteo Storico, mentre a partire dalle 19.30 faranno il loro ingresso in piazza i cavalli per lo svolgimento della corsa.