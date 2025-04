Sport in tv oggi (sabato 12 aprile): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi sabato 12 aprile ci aspetta una giornata ricca di sport. Abbuffata totale per gli appassionati di motori: qualifiche del GP del Bahrain per la F1, qualifiche e Sprint Race del GP del Qatar per la MotoGP, qualifiche e gara-1 per il GP d’Olanda per la Superbike. Gli amanti del grande ciclismo potranno divertirsi con l’ultima tappa del Giro dei Paesi Baschi e la Parigi-Roubaix femminile (domani ci sarà l’appuntamento maschile con l’Inferno del Nord).

Da non perdere le semifinali del Masters 1000 di Montecarlo, dove Lorenzo Musetti affronterà l’australiano Alex de Minaur. Da seguire la prima giornata degli Europei di atletica su strada: spazio alle mezze maratone, l’Italia proverà a stupire con Yohanes Chiappinelli. Sempre per l’atletica ci sarà anche una tappa del World Continental Tour a Gaborone con Leonardo Fabbri e ZaneWeir. Civitanova e Perugia si affronteranno nella gara-2 della semifinale scudetto di volley maschile.

Spazio agli Europei di lotta, alle World Series di Mountain Bike, alla Coppa del Mondo di nuoto artistico e tuffi, alla Coppa del Mondo di sci alpinismo. Il golf offrirà il terzo giro dell’Augusta Masters (primo Major della stagione), da non dimenticare la finale della Coppa Italia di rugby. A completare il quadro il consueto menu di calcio tra Serie A, Serie B, Serie C e tornei esterni.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi sabato 12 aprile, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Sabato 12 aprile

04.00 TIRO CON L’ARCO (Coppa del Mondo) – Compound maschile/femminile, gara a squadre (diretta streaming su Archery+)

04.00 TENNIS (Billie Jean King Cup) – Australia-Colombia (diretta tv su Supertennis in alternanza con Romania-Giappone; diretta streaming su supertennis.tv, SuperTenniX)

06.00 TENNIS (Billie Jean King Cup) – Romania-Giappone (diretta tv su Supertennis in alternanza con Australia-Colombia; diretta streaming su supertennis.tv, SuperTenniX)

08.00 TIRO CON L’ARCO (Coppa del Mondo) – Compound maschile/femminile, gara individuale (diretta streaming su Archery+)

08.40 SCI ALPINISMO (Coppa del Mondo) – Sprint maschile/femminile a Tromsoe (diretta tv su Eurosport 1 dalle ore 10.55; diretta streaming su Discovery+ dalle ore 09.45; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN dalle ore 10.55)

09.00 SUPERBIKE – GP Olanda, prove libere 3 (non è prevista diretta tv/streaming)

10.00 NUOTO ARTISTICO (Coppa del Mondo) – Duo femminile a Somabay (diretta streaming su World Aquatics Tv)

10.00 ATLETICA (Europei di corsa su strada) – Mezza maratona maschile/femminile (diretta streaming sul canale YouTube di European Athletics)

10.30 LOTTA (Europei) – Greco-romana: ripescaggi (55 kg, 63 kg, 77 kg, 87 kg, 130 kg) e qualificazioni (60 kg, 67 kg, 72 kg, 82 kg, 97 kg) (diretta streaming su UWW+)

11.00 SUPERBIKE – GP Olanda, qualifiche (diretta tv su Sky Sport Max, Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, NOW)

11.00 SNOOKER – Mondiali, qualificazioni (diretta streaming su Discovery+)

11.10 CICLISMO – Giro della Città Metropolitana di Reggio Calabria (non è prevista diretta tv/streaming)

11.35 RUGBY (Super Rugby) – Reds-Brumbies (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)

12.15 F3 – GP Bahrain, gara-1 (diretta tv su Sky Sport F1; diretta streaming su Sky Go, NOW)

12.30 CALCIO FEMMINILE (Serie A) – Sampdoria-Lazio (diretta streaming su DAZN)

12.30 MOTO3 – GP Qatar, prove libere 2 (diretta tv su Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, NOW)

13.00 ATLETICA – World Continental Tour (livello gold) a Gaborone (diretta tv su Sky Sport Arena dalle ore 14.30; diretta streaming su Sky Go, NOW dalle ore 14.30)

13.00 TENNIS – ATP Masters 1000 Montecarlo, semifinali (diretta tv su Sky Sport Tennis; diretta tv su Sky Sport Uno dalle ore 14.45; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv). Musetti-de Minaur (secondo match dalle ore 13.00 e non prima delle ore 14.30)

13.10 CICLISMO FEMMINILE – Parigi-Roubaix (diretta tv su Eurosport 1 dalle ore 14.30; diretta tv su Rai 2 dalle ore 16.00; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN dalle ore 14.30; diretta streaming su Rai Play dalle ore 16.00)

13.15 MOTO2 – GP Qatar, prove libere 2 (diretta tv su Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, NOW)

13.30 CALCIO (Premier League inglese) – Manchester City-Crystal Palace (diretta tv su Sky Sport Calcio; diretta streaming su Sky Go, NOW)

13.30 CALCIO (Premiership scozzese) – Celtic Glasgow-Kilmarnock (diretta streaming su Como Tv)

13.30 FORMULA E – GP Miami, prove libere 2 (diretta streaming su Discovery+)

13.40 CICLISMO – Giro dei Paesi Baschi, sesta tappa: Eibar-Eibar (diretta tv su Eurosport 2 dalle ore 15.30; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN dalle ore 15.30)

13.45 RUGBY FEMMINILE (Sei Nazioni) – Francia-Galles (non è prevista diretta tv/streaming)

14.00 MOTOGP – GP Qatar, prove libere 2 (diretta tv su Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, NOW)

14.00 SUPERBIKE – GP Olanda, gara-1 (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Max, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)

14.00 CALCIO (Liga spagnola) – Real Sociedad-Maiorca (diretta streaming su DAZN)

14.00 MOUNTAIN BIKE (World Series) – Gara femminile U23 ad Araxà (diretta streaming su Discovery+)

14.00 TENNIS (Billie Jean King Cup) – Gran Bretagna-Paesi Bassi (diretta tv su Supertennis in alternanza con Cechia-Spagna; diretta streaming su supertennis.tv, SuperTenniX)

14.30 F1 – GP Bahrain, prove libere 3 (diretta tv su Sky Sport F1; diretta streaming su Sky Go, NOW)

14.40 MOTOGP – GP Qatar, qualifiche (diretta tv su Sky Sport MotoGP, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)

15.00 TENNIS (Billie Jean King Cup) – Cechia-Spagna (diretta tv su Supertennis in alternanza con Gran Bretagna-Paesi Bassi; diretta streaming su supertennis.tv, SuperTenniX)

15.00 TENNIS (Billie Jean King Cup) – USA-Danimarca (diretta streaming su SuperTenniX)

15.00 TENNIS (Billie Jean King Cup) – Svizzera-Ucraina (diretta streaming su SuperTenniX)

15.00 CALCIO (Serie A) – Venezia-Monza (diretta streaming su DAZN)

15.00 CALCIO (Serie B) – Carrarese-Catanzaro (diretta streaming su DAZN)

15.00 CALCIO (Serie B) – Cosenza-Brescia (diretta streaming su DAZN)

15.00 CALCIO (Serie B) – Reggiana-Pisa (diretta streaming su DAZN)

15.00 CALCIO (Serie B) – Salernitana-Sudtirol (diretta streaming su DAZN)

15.00 CALCIO (Serie C) – Trento-Renate (diretta tv su Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.00 CALCIO (Serie C) – Union Clodiense-Atalanta U23 (diretta tv su Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.00 CALCIO (Serie C) – Pianese-Pineto (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.00 CALCIO (Serie C) – Cavese-Catania (diretta tv su Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.00 CALCIO (Serie C) – Picerno-Latina (diretta tv su Sky Sport 255; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.00 CALCIO FEMMINILE (Serie A) – Milan-Fiorentina (diretta streaming su DAZN)

15.00 PALLAMANO (Serie A) – Sassari-Chiaravalle (diretta streaming su Pallamano Tv)

15.00 NUOTO ARTISTICO (Coppa del Mondo) – Duo misto tecnico a Somabay (diretta streaming su World Aquatics Tv)

15.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Bayer Leverkusen-Union Berlino (diretta tv su Sky Sport 256; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Quattro partite: Bochum-Augsburg, Hoffenheim-Mainz, Kiel-St. Pauli, Borussia Moenchengladbach-Friburgo (non è prevista diretta tv/streaming)

15.30 RUGBY (Coppa Italia, finale) – Rovigo-Fiamme Oro (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play)

15.30 SNOOKER – Mondiali, qualificazioni (diretta streaming su Discovery+)

15.40 FORMULA E – GP Miami, qualifiche (diretta streaming su Discovery+)

15.45 MOUNTAIN BIKE (World Series) – Gara maschile U23 ad Araxà (diretta streaming su Discovery+)

16.00 GOLF – Augusta Masters, terzo giro (diretta tv su Sky Sport Golf dalle ore 18.00; diretta streaming su Sky Go, NOW dalle ore 18.00)

16.00 CALCIO (Premier League inglese) – Nottingham-Everton (diretta tv su Sky Sport Calcio; diretta streaming su Sky Go, NOW)

16.00 CALCIO (Premier League inglese) – Brighton-Leicester (diretta tv su Sky Sport 257; diretta streaming su Sky Go, NOW)

16.00 CALCIO (Premier League inglese) – Southampton-Aston Villa (diretta tv su Sky Sport 258; diretta streaming su Sky Go, NOW)

16.00 BADMINTON – Europei: semifinali singolare maschile/femminile e doppio maschile, finali doppio femminile e doppio misto (diretta streaming su badmintoneurope.tv)

16.00 TUFFI (Coppa del Mondo) – Sincro 3 m femminile a Windsor (diretta streaming su World Aquatics Tv)

16.15 CALCIO (Liga spagnola) – Getafe-Las Palmas (diretta streaming su DAZN)

16.15 F2 – GP Bahrain, gara-1 (diretta tv su Sky Sport F1; diretta streaming su Sky Go, NOW)

16.30 CALCIO (Eredivisie olandese) – Sittard-Feyenoord (direta streaming su Como Tv)

16.30 PALLAMANO (Serie A) – Albatro-Cingoli (diretta streaming su Pallamano Tv)

16.45 LOTTA (Europei) – Greco-romana: semifinali (60 kg, 67 kg, 72 kg, 82 kg, 97 kg) (diretta streaming su UWW+)

16.50 MOTO3 – GP Qatar, qualifiche (diretta tv su Sky Sport MotoGP, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)

17.00 CALCIO (Ligue 1 francese) – Monaco-Marsiglia (non è prevista diretta tv/streaming)

17.00 PALLANUOTO FEMMINILE (Serie A1) – Cinque partite: Brizz-Rapallo, Ekipe Orizzonte Catania-Lazio, Padova-Bogliasco, Roma-Ancona, Trieste-Cosenza (non è prevista diretta tv/streaming)

17.15 CALCIO (Serie B) – Sampdoria-Cittadella (diretta streaming su DAZN)

17.30 CALCIO (Serie C) – Lecco-Albinoleffe (diretta tv su Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW)

17.30 CALCIO (Serie C) – Pro Vercelli-Pro Patria (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go, NOW)

17.30 CALCIO (Serie C) – Perugia-Sestri Levante (diretta tv su Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW)

17.30 CALCIO (Serie C) – SPAL-Pontedera (diretta tv su Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go, NOW)

17.30 CALCIO (Serie C) – Giugliano-Sorrento (diretta tv su Sky Sport 255; diretta streaming su Sky Go, NOW)

17.30 HOCKEY GHIACCIO (Mondiali femminili, Divisione I Gruppo B) – Italia-Lettonia (diretta streaming sul canale YouTube di Dumfries Ice Bowl)

17.45 MOTO2 – GP Qatar, qualifiche (diretta tv su Sky Sport MotoGP, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)

17.45 RUGBY FEMMINILE (Sei Nazioni) – Irlanda-Inghilterra (non è prevista diretta tv/streaming)

17.45 MOUNTAIN BIKE (World Series) – Gara femminile elite ad Araxà (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

18.00 CALCIO (Serie A) – Inter-Cagliari (diretta streaming su DAZN)

18.00 VOLLEY (Superlega, semifinale scudetto) – Gara-2: Civitanova-Perugia (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, VBTV)

18.00 LOTTA (Europei) – Greco-romana: finali (55 kg, 63 kg, 77 kg, 87 kg, 130 kg) (diretta streaming su UWW+)

18.00 PALLAMANO (Serie A) – Due partite: Camerano-Merano, Conversano-Cassano (diretta streaming su Pallamano Tv)

18.00 F1 – GP Bahrain, qualifiche (diretta tv su Sky Sport F1, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW; differita tv su TV8 dalle ore 21.00; differita streaming su tv8.it dalle ore 21.00)

18.00 MOTORSPORT (GT World Challenger Europe) – Gara al Paul Ricard (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.20 PALLANUOTO (Coppa del Mondo) – Semifinale: Ungheria-Grecia (diretta streaming su World Aquatics Tv)

18.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Bayern Monaco-Borussia Dortmund (diretta tv su Sky Sport Calcio; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.30 CALCIO (Premier League inglese) – Arsenal-Brentford (diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.30 CALCIO (Liga spagnola) – Celta Vigo-Espanyol (diretta streaming su DAZN)

18.30 TUFFI (Coppa del Mondo) – Sincro 10 m maschile a Windsor (diretta streaming su World Aquatics Tv)

18.30 PALLAMANO (Serie A) – Pressano-Bolzano (diretta streaming su Pallamano Tv)

18.30 NUOTO ARTISTICO (Coppa del Mondo) – Squadra femminile tecnico a Somabay (diretta streaming su World Aquatics Tv)

18.45 CALCIO (HNL croata) – Dinamo Zagabria-Osijek (diretta streaming su Como Tv)

19.00 MOTOGP – GP Qatar, Sprint Race (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)

19.00 CALCIO (Ligue 1 francese) – Tolosa-Lilla (non è prevista diretta tv/streaming)

19.00 CALCIO (Liga portoghese) – Santa Clara-Sporting Lisbona (diretta streaming su DAZN)

19.00 PALLAMANO (Serie A) – Due partite: Brixen-Secchia Rubiera, Eppan-Fasano (diretta streaming su Pallamano Tv)

19.00 FOOTBALL AMERICANO (IFL) – Ancona-Legnano (diretta streaming su DAZN)

19.30 CALCIO (Serie B) – Modena-Sassuolo (diretta streaming su DAZN)

19.45 MOUNTAIN BIKE (World Series) – Gara maschile elite ad Araxà (diretta streaming su Discovery+)

20.00 BASKET (Serie A) – Napoli-Varese (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

20.00 SNOOKER – Mondiali, qualificazioni (diretta streaming su Discovery+)

20.05 FORMULA E – GP Miami, gara (diretta tv su Eurosport 2; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

20.30 PALLANUOTO (Coppa del Mondo) – Semifinale: Spagna-Croazia (diretta streaming su World Aquatics Tv)

20.45 CALCIO (Serie A) – Juventus-Lecce (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

21.00 CALCIO (Liga spagnola) – Leganes-Barcellona (diretta streaming su DAZN)

21.00 BASKET (Serie A) – Scafati-Reggio Emilia (diretta streaming su DAZN)

21.00 FOOTBALL AMERICANO (IFL) – Bologna-Parma (diretta streaming su DAZN)

21.00 TUFFI (Coppa del Mondo) – 10 m femminile a Windsor (diretta streaming su World Aquatics Tv)

21.05 CALCIO (Ligue 1 francese) – Strasburgo-Nizza (non è prevista diretta tv/streaming)

21.30 CALCIO (Liga portoghese) – Casa Pia-Porto (diretta streaming su DAZN)

23.30 TUFFI (Coppa del Mondo) – 3 m maschile a Windsor (diretta streaming su World Aquatics Tv)