Sport in tv oggi (domenica 7 luglio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Sarà una giornata ricca di sport, e ce ne sarà tanto da seguire in tv ed in streaming oggi, domenica 7 luglio: in programma il tennis con Wimbledon, i motori con la F1, il Motomondiale ed il motocross, il ciclismo con il Tour de France ed il Giro d’Italia Women, e molto altro.

A Wimbledon in casa Italia, per il quarto turno di singolare giocheranno Jannik Sinner e Jasmine Paolini. In doppio, invece, prosegue il primo turno per la coppia composta da Flavio Cobolli e Lorenzo Sonego, mentre è all’esordio quella formata da Sara Errani ed Andrea Vavassori.

Si concluderà nella giornata odierna il duplice weekend motoristico tra quattro e due ruote con F1 e Motomondiale: si completeranno, infatti, i programmi previsti per il GP di Gran Bretagna di F1, in corso a Silverstone, e per il GP di Germania di MotoGP, Moto2 e Moto3, in corso al Sachsenring.

Dopo le prove libere e le qualifying race di ieri, il Mondiale di motocross oggi vedrà andare in scena le gare della dodicesima tappa della stagione 2024: in programma in Indonesia c’è il GP di Lombok, sia per la MXGP che per la MX2.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Domenica 7 luglio

03.25 Motocross, GP Lombok: MX2, warm-up – Nessuna copertura tv / streaming

03.45 Motocross, GP Lombok: MXGP, warm-up – Nessuna copertura tv / streaming

06.15 Ciclismo, Tour of Qinghai Lake: 1a tappa, Xining – Xining (120.6 km) – 07.00 Bike Channel

06.15 Motocross, GP Lombok: MX2, gara 1 – mxgp-tv.com, Eurosport 2 HD, discovery+

07.15 Motocross, GP Lombok: MXGP, gara 1 – mxgp-tv.com, Eurosport 2 HD, discovery+

09.10 Motocross, GP Lombok: MX2, gara 2 – mxgp-tv.com, Eurosport 2 HD, discovery+, Rai Play Sport 1

08.30 Nuoto, Europei junior: 6a giornata, batterie – euroaquaticstv.com

09.40-09.50 MotoGP, GP Germania: warm up – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW

10.10 Motocross, GP Lombok: MXGP, gara 2 – mxgp-tv.com, Eurosport 2 HD, discovery+, Rai Sport HD, Rai Play

11.00 Moto3, GP Germania: gara – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW, 13.55 differita TV8 HD, tv8.it

11.10 Ciclismo, Tour of Austria: 5a tappa, Kufstein – Kühtai (143.8 km) – YouTube Tour of Austria

11.35 Ciclismo femminile, Giro d’Italia Women: 1a tappa, Brescia – Brescia (cronometro individuale, 15.7 km) – 12.50 discovery+, 12.40 Rai Sport HD, Rai Play poi 14.05 Rai 2 HD, Rai Play

12.00 Tennis, Wimbledon: quarto turno singolari e primo e secondo turno doppi (1° match dalle ore 14.00 Paolini-Keys, 2° match dalle ore 14.00 Sinner-Shelton, 4° match dalle ore 12.00 Withrow/Sutjiadi-Vavassori/Errani, campo da definire non prima delle ore 17.00 prosecuzione McDonald/Shelton-Cobolli/Sonego) – Sky Sport Tennis dalle 12.00 alle 14.00 e dalle 14.30 alle 22.00, Sky Sport 4K dalle 18.00 alle 22.00, Sky Sport Arena e Sky Sport Wimbledon 1, 2, 3, 4, 5 e 6 dalle 12.00 alle 22.00, Sky Go e NOW dalle 12.00 alle 22.00

12.15 Moto2, GP Germania: gara – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW, 15.15 differita TV8 HD, tv8.it

13.35 Ciclismo, Tour de France: 9a tappa, Troyes – Troyes (199 km) – Eurosport 1 HD, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, 14.45 Rai 2 HD, Rai Play

14.00 MotoGP, GP Germania: gara – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW, 17.05 differita TV8 HD, tv8.it

14.35 Atletica, Diamond League Parigi – 16.00 Rai Sport HD, Rai Play, Sky Sport Max, Sky Go, NOW

16.00 F1, GP Gran Bretagna: gara – Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K, Sky Go, NOW, 19.45 differita TV8 HD, tv8.it

17.00 Nuoto, Europei junior: 6a giornata, finali – euroaquaticstv.com

17.25 Atletica, Continental Tour Gold Hengelo – 18.00 Sky Sport Max, Sky Go, NOW

18.00 Basket, Preolimpico: finale, Lettonia – Brasile – Sky Sport 256, Sky Go, NOW, DAZN

19.00 Basket, Mondiali Under 17: finale, Italia-USA – DAZN, YouTube FIBA The Basketball Channel

19.30 Basket femminile, Europei Under 20: 2a giornata, Italia-Finlandia – YouTube FIBA The Basketball Channel

20.00 Basket, Preolimpico: finale, Grecia – Croazia – DAZN

20.30 Basket, Preolimpico: finale, Spagna – Bahamas – Sky Sport Max, Sky Sport 256, Sky Go, NOW, DAZN

00.00 Basket, Preolimpico: finale, Porto Rico – Lituania – Sky Sport Max, Sky Go, NOW, DAZN