LIVE Sinner-Shelton, Wimbledon 2024 in DIRETTA: va disinnescato il servizio del bombardiere americano

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale dell’ottavo di finale di Wimbledon tra Jannik Sinner e l’americano Ben Shelton. Quarto confronto diretto tra i due con l’azzurro che guida per 2-1 dopo l’iniziale sconfitta patita in quel di Shanghai. Il vincente del match troverà ai quarti di finale uno tra il bulgaro Grigor Dimitrov ed il russo Daniil Medvedev.

Sinner, ventitreenne di Sesto Pusteria, si presenta a questo appuntamento dopo aver vinto in quattro parziali contro il tedesco Hanfmann e contro l’amico e connazionale Matteo Berrettini. Il numero uno del mondo ha alzato il suo livello rifilando un netto 3-0 al serbo Kecmanovic nel terzo turno. Issatosi al vertice del ranking ATP grazie ad una sontuosa prima parte di stagione, l’altoatesino è tra i favoriti di questa edizione di Wimbledon.

Dal canto suo Shelton, ventiduenne di Gainesville (Florida, Stati Uniti d’America), arriva agli ottavi di finale dopo un percorso maggiormente tortuoso. Tre match disputati ed altrettante vittorie in 5 set con Mattia Bellucci, il sudafricano Harris ed il canadese Shapovalov. Servizio e dritto debordanti, il giovane statunitense paga però numerosi passaggi a vuoto nell’arco dell’incontro.

L’ottavo di finale di Wimbledon tra Jannik Sinner e l’americano Ben Shelton sarà il secondo match sul Court 1 a partire dalle 14.00 dopo Jasmine Paolini-Madison Keys. Sarà possibile seguire l’evento in diretta TV su Sky Sport, ed in streaming su Sky GO e NOW. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta punto a punto dell’incontro. Buon divertimento e buon tennis a tutti!