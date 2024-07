LIVE F1, GP Gran Bretagna 2024 in DIRETTA: la McLaren sogna lo sgambetto a Verstappen, Ferrari per la rimonta

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della gara del Gran Premio di Gran Bretagna a Silverstone, dodicesimo appuntamento del Mondiale di Formula 1 2024.

La Mercedes appare sempre più competitiva: dopo un inizio di stagione da incubo, le Frecce d’Argento sono risalite nelle ultime gare e tramite gli aggiornamenti stanno sempre più scalando le gerarchie. Adesso hanno sverniciato le Ferrari, sono nettamente più competitive di Sergio Perez e se la giocano alla grande con Max Verstappen e con le due McLaren. Nelle qualifiche di ieri hanno fatto una straordinaria doppietta e partiranno davanti a tutti: Russell su Hamilton, poi Norris e Verstappen.

Chi invece è in crisi nera è la Ferrari che sta accusando ancora problemi di bouncing né sull’asciutto né sul bagnato ha dato delle risposte positive. Sainz partirà dalla settima posizione, mentre Leclerc addirittura non è riuscito ad accedere al Q3 e partirà undicesimo. C’è grande confusione e dopo Montecarlo il periodo è nerissimo: vedremo se la gara regalerà quantomeno una luce in fondo al tunnel.

Si parte alle 16.00.