LIVE Giro d’Italia femminile 2024, tappa di oggi in DIRETTA: si parte con una cronometro

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima tappa del Giro d’Italia femminile 2024, seconda grande corsa a tappe della stagione delle ragazze e ultimo grande evento che precede l’appuntamento clou dell’anno, le Olimpiadi di Parigi. Otto giorni di fuoco attendono le atlete sulle strade del Bel Paese, le quali si daranno battaglia per succedere ad Annemiek Van Vleuten nell’albo d’oro della corsa rosa.

La 35ma edizione del Giro d’Italia femminile scatterà con una cronometro individuale. Protagonista la città di Brescia, sulle cui strade si svolgerà la prova contro il tempo odierna. Percorso abbastanza breve quello che le ragazze affronteranno: la lunghezza della crono d’apertura sarà infatti di 15,7 km, distanza che comunque potrà generare distacchi non indifferenti in classifica. Nessuna asperità particolare attende le ragazze, eccezion fatta per lo strappetto verso il Castello che condizionerà la parte finale della gara.

Tanti i nomi di spicco che prenderanno parte al Giro d’Italia. Nonostante l’assenza di Demi Vollering, il parterre della corsa rosa di quest’anno è comunque di ottimo livello. La favorita principale per la classifica generale sembrerebbe essere Juliette Labous (Team dsm-firmenich PostNL): la transalpina se la dovrà vedere principalmente con Gaia Realini (Lidl-Trek), mentre Elisa Longo Borghini potrebbe preservarsi in vista di Parigi. Sempre in ottica olimpica, occhio alla presenza di Lotte Kopecky (Team SD Worx-Protime) e, in casa Italia, di Elisa Balsamo (Lidl-Trek), Vittoria Guazzini (FDJ-Suez) e Chiara Consonni (UAE Team ADQ).

L'orario d'inizio della cronometro d'apertura è previsto per le 11.35.