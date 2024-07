LIVE Atletica, Meeting Parigi 2024 in DIRETTA: l’Italia attende Simonelli, Tortu, Iapichino e Dosso

Lorenzo Simonelli, campione europeo dei 110 ostacoli e argento mondiale indoor nei 60hs, si prepara a sfidare i migliori ostacolisti d’Europa e del mondo. Dopo un eccellente 13.05 allo Stadio Olimpico e un ottimo 13.18 controvento ai Campionati Italiani Assoluti di La Spezia, Simonelli affronta nuovamente rivali come Enrique Llopis, Jason Joseph, Raphael Mohamed, Asier Martinez, Michael Obasuyi e Sasha Zhoya. La gara vede anche la partecipazione di alcuni tra i migliori statunitensi, come Cordell Tinch e Trey Cunningham, oltre ai giapponesi Rachid Muratake e Shunsuke Izumiya. Con otto dei primi tredici atleti al mondo dell’anno iscritti, la competizione promette di essere spettacolare. Nel salto in lungo, Larissa Iapichino mira a confermarsi tra le migliori al mondo. La giovane azzurra, argento agli Europei con un salto di 6,94 metri, sfiderà campionesse del calibro di Malaika Mihambo, leader stagionale, e Ivana Spanovic. Altre avversarie di rilievo includono Ese Brume, bronzo olimpico di Tokyo, Quanesha Burks, Fatima Diame e Hilary Kpatcha. In una competizione che sembra quasi un mondiale anticipato, Iapichino ha l’opportunità di consolidare il suo status tra le élite globali.

Filippo Tortu, oro olimpico e ultimo frazionista della staffetta 4×100 vincente a Roma, gareggerà nei 200 metri contro avversari di altissimo livello. Dopo un promettente 20.14 nelle semifinali continentali e il trionfo in staffetta, Tortu si mette alla prova nella Diamond League contro rivali come Tarsis Orogot, Cheickna Traore, Alexander Ogando e Pablo Mateo. Con altri atleti di rilievo come Jerome Blake, Ryan Zeze e Williams Reais, la gara si preannuncia entusiasmante e una buona occasione per misurare le ambizioni olimpiche di Tortu. Zaynab Dosso, bronzo agli Europei con un tempo di 11.01, affronterà avversarie di primo piano nei 100 metri. Tra queste spiccano Gina Bass, vincitrice della tappa di Stoccolma, e Tamara Clark, sesta ai Trials americani. Altri nomi di rilievo includono Ewa Swoboda, Patrizia Van der Weken, Gemima Joseph e Mujinga Kambundji. La competizione sarà serrata, con diverse atlete capaci di performance sotto gli undici secondi.

Oltre agli atleti italiani, la Diamond League di Parigi vedrà altre competizioni di grande interesse. Nei 1500 metri, Faith Kipyegon tenterà di battere il suo record mondiale di 3:49.11, stabilito al Golden Gala Pietro Mennea di Firenze. Nell’asta, Armand Duplantis cercherà di migliorare il proprio primato mondiale di 6,25 metri. Emmanuel Wanyonyi sarà uno degli atleti da tenere d’occhio negli 800 metri, mentre Alison Dos Santos gareggerà nei 400 ostacoli. Yaroslava Mahuchikh sarà la protagonista nel salto in alto, Marileidy Paulino nei 400 metri e Valarie Allman nel lancio del disco.