LIVE Paolini-Keys, Wimbledon 2024 in DIRETTA: l’azzurra affronta una specialista dei prati

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live del match di ottavi di finale di Wimbledon tra Jasmine Paolini e Madison Keys.

Sfida durissima per l’azzurra, con in palio i quarti di finale ai Championships che avrebbero oggettivamente del clamoroso. Prima di questa stagione, non finiremo mai di ricordarvi, Paolini non era mai acceduta agli ottavi di finale di un torneo del Grand Slam. Ci è quindi riuscita agli AO, venendo sconfitta da Anna Kalinskaya, nome ricorrente di questi tempi e anche nel MAGICO 2024 della toscana, visto che è stata l’avversaria domata in finale a Dubai. Dopodiché ci fu il gesto barbaro della finale raggiunta al Roland Garros e qui, a Londra, si pensava non potesse confermarsi su quei livelli.

Il potente servizio e il prorompente dritto della tennista USA saranno difficilissimi da domare. Sarà una partita molto equilibrata, che si giocherà su pochi punti e che probabilmente girerà quando una delle due cederà la battuta e l’altra confermerà il vantaggio. C’è un solo precedente tra Jasmine Paolini e Madison Keys che si sono già affrontate al primo turno del torneo di Dubai nel febbraio del 2023. L’azzurra in quell’occasione accedeva al tabellone principale come qualificata e sul cemento emiratino venne sconfitta in maniera netta dalla statunitense, con un doppio 6-1. Era chiaramente un’altra era.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la Diretta Live del match di ottavi di finale di Wimbledon tra Jasmine Paolini e Madison Keys. Si gioca alle ore 14 sul Court 1!