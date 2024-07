LIVE Moto2, GP Germania 2024 in DIRETTA: gara in tempo reale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gran Premio di Germania, ottavo appuntamento del Mondiale 2024 di Moto2. Ci aspetta una gara divertentissima nel suggestivo tracciato del Sachsenring, tracciato che già in qualifica ha regalato una grandissima gioia all’Italia.

Sì perché a conquistare la pole position, partendo la Q1, è stato uno straordinario Celestino Vietti (Red Bull KTM Ajo), abile a segnare il miglior crono con 1:22.778 superando in volata la CG Moto Aspar Team di Jake Dixon e la SpeedUp Racing di Fermin Aldeguer. Seconda fila invece per Tony Arbolno (Elf Marc VDS Racing Team), sesto alle spalle di Senna Agius (Liqui Moly Husqvarna Itact GP) e Manuel Gonzalez (QJMOTOR Gresini Moto2).

Più indietro i centauri in lotta per il titolo Mondiale. Il leader Sergio Garcia (MT Helmets – MSI) si è infatti dovuto accontentare della dodicesima piazza, mentre il diretto inseguitore nonché compagno di scuderia AI Ogura sarà al via dalla settima piazzola. Da segnalare inoltre l’undicesimo piazzamento di Joe Roberts (OnlyFans American Racing Team), pilota a mezzo servizio a causa della frattura alla clavicola.

La gara della Moto2 scatterà alle ore 12.15. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE scritta della corsa. Sorpasso dopo sorpasso, curva dopo curva, staccata dopo staccata per non perdere nemmeno un secondo dello spettacolo del Motomondiale al Sachsenring. Buon divertimento!