LIVE MotoGP, GP Germania 2024 in DIRETTA: Bagnaia deve arginare Martin, Marquez per la rimonta

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Come seguire la gara in tv/streaming – La griglia di partenza – La cronaca delle qualifiche – La cronaca della Sprint Race

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della domenica del GP di Germania, nono atto della stagione di MotoGP. Sul circuito impegnativo del Sachsenring, piloti e squadre andranno a caccia di risposte in termini di messa a punto nel warm-up, a precedere una gara che si prevede ricca di spunti.

Riprende il confronto diretto per il titolo mondiale tra Francesco Bagnaia e Jorge Martin. Pecco, reduce dal trionfo del Mugello e di Assen dove si è imposto sia nella Sprint che nel GP, deve rispondere allo spagnolo che ieri ha centrato il bersaglio grosso. Sono attualmente 15 le lunghezze che separano il centauro piemontese dall’iberico.

Nel confronto avrebbe voluto inserirsi Marc Marquez, ma è un week end in salita per il Cabroncito. Le cadute che l’hanno visto protagonista hanno avuto conseguenze sul suo fisico e, come se non bastasse, dovrà iniziare la sua gara dalla 13ma casella. Marc spera di trovare il feeling su una delle piste che predilige maggiormente, citando le 11 affermazioni nelle varie categorie a cui ha preso parte.

OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE della domenica del GP di Germania, nono atto della stagione di MotoGP: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle 09.40 con il warm-up. Il via della gara è in programma alle 14.00. Buon divertimento!