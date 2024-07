LIVE Moto3, GP Germania 2024 in DIRETTA: gara in tempo reale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gran Premio di Germania 2024, valevole come nono capitolo stagionale del Mondiale Moto3. Tutto pronto al Sachsenring per una gara potenzialmente cruciale in chiave iridata, con il pole-man Collin Veijer che si gioca la possibilità di accorciare ulteriormente le distanze dal leader della generale David Alonso.

Il colombiano del Team Aspar, ottimo 2° ieri in qualifica a oltre tre decimi dal giro record di Veijer, ha un margine di 39 punti sul talento olandese e 43 su un Daniel Holgado (13° in griglia) ancora in crisi nera, mentre Ivan Ortolà (12°) insegue a -49 dopo la vittoria di Assen. Prima fila dello schieramento odierno completata in terza posizione dal rookie romano Luca Lunetta.

Il diciottenne azzurro fa parte però purtroppo di un folto gruppo di piloti penalizzati (tutti per aver rallentato eccessivamente in traiettoria durante una sessione ufficiale) e nei primi giri del GP dovrà scontare un doppio long lap. Stessa sanzione anche per Buasri, Zurutuza e gli altri italiani Rossi e Carraro, mentre scatteranno addirittura dalla pit-lane Farioli, Bertelle, Whatley ed Esteban.

Appuntamento fissato dunque alle ore 11.00 per la gara della Moto3 al Sachsenring, nono appuntamento dell’anno per la classe leggera del Motomondiale. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale integrale dell’evento con aggiornamenti costanti in tempo reale per non perdere neanche un attimo della corsa al titolo: buon divertimento!