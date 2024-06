Sport in tv oggi (sabato 22 giugno): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi sabato 22 giugno ci aspetta una giornata ricca di sport. Jannik Sinner e Lorenzo Musetti saranno impegnati nelle semifinali dei tornei ATP 500 di Halle e del Queen’s, mentre l’Italia affronterà la Polonia nella semifinale della Nations League di volley femminile. Gli appassionati di motori potranno divertirsi con le qualifiche del GP di Spagna, mentre gli amanti del ciclismo si gusteranno la prova in linea femminile dei Campionati Italiani.

Proseguono gli Europei di scherma, dove l’Italia proverà a togliersi soddisfazioni nelle prove a squadre di spada maschile e sciabola femminile. Ampio spazio agli Europei di nuoto e tuffi, proseguono gli Europei di calcio, da non dimenticarsi la Coppa del Mondo di ginnastica ritmica e i preolimpici di arrampicata sportiva, skateboard, break dance, BMX. In serata l’Italia incrocerà la Slovenia nella Nations League di volley femminile.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi sabato 15 giugno, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Sabato 22 giugno

02.00 CALCIO (Copa America) – Perù-Cile (diretta tv su Sportitalia; diretta streaming su sportitalia.tv, Mola Tv)

04.00 BADMINTON (BWF World Tour) – Kaohsiung Masters (diretta streaming su BWF Tv)

05.00 VOLLEY (Nations League) – Germania-USA (diretta streaming su VBTV)

08.00 GOLF – KLM Open, terzo giro (diretta tv su Sky Sport Golf dalle ore 13.00; diretta streaming su Sky Go, NOW dalle ore 13.00)

08.00 SCHERMA (Europei) – Spada maschile a squadre, turni preliminari (diretta streaming sul canale YouTube FEI Fencing Channel)

09.00 NUOTO – Settecolli, batterie (non è prevista diretta tv/streaming)

09.00 VOLLEY (Nations League) – Canada-Olanda (diretta streaming su VBTV)

09.00 TIRO CON L’ARCO (Coppa del Mondo) – Compound a squadre, finali (non è prevista diretta tv/streaming)

09.05 RUGBY (Super Rugby, finale) – Chiefs-Blues (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)

09.30 SKATEBOARD (Preolimpico) – Park femminile, semifinale (diretta streaming su Olympic Channel)

09.30 NUOTO – Europei, batterie (diretta streaming su Eurovision Sport)

10.00 ARRAMPICATA SPORTIVA (Preolimpico) – Boulder & Lead maschile/femminile, semifinale boulder (diretta streaming su Olympic Channel)

10.00 TUFFI (Europei) – Trampolino 3 metri maschile, preliminari (diretta streaming su Eurovision Sport)

10.40 F3 – GP Spagna, gara-1 (diretta tv su Sky Sport F1; diretta streaming su Sky Go, NOW)

11.00 GINNASTICA RITMICA (Coppa del Mondo) – Concorso generale individuale, seconda parte (non è prevista diretta tv)

11.15 SKATEBOARD (Preolimpico) – Street maschile, semifinale (diretta streaming su Olympic Channel)

11.30 BMX (Preolimpico) – Park femminile, finale (diretta streaming su Olympic Channel)

11.30 TENNIS – WTA 500 Berlino, quarti di finale e semifinali (diretta tv su Sky Sport Plus)

12.00 TENNIS – WTA 250 Birmingham, semifinali (diretta tv su Sky Sport Plus). Cocciaretto-Putintseva (ore 12.00)

12.00 VOLLEY FEMMINILE (Nations League, semifinali) – Italia-Polonia (diretta tv su VBTV, DAZN)

12.00 SCHERMA (Europei) – Sciabola femminile a squadre, turni preliminari (diretta streaming sul canale YouTube FEI Fencing Channel)

12.00 SURF – World League Championship Tour (diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+)

12.30 F1 – GP Spagna, prove libere 3 (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW)

13.00 TIRO CON L’ARCO (Coppa del Mondo) – Compound individuale, finali (non è prevista diretta tv/streaming)

13.00 MOUNTAIN BIKE (World Series) – XCC elite femminile a Crans Montana (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

13.00 VOLLEY (Nations League) – Bulgaria-Argentina (diretta streaming su VBTV)

13.00 VOLLEY (Nations League) – Francia-Giappone (diretta streaming su VBTV, DAZN)

13.00 BREAK DANCE (Preolimpico) – Preliminari maschile/femminile (diretta streaming su Olympic Channel)

13.00 TENNIS – ATP 500 Halle, semifinali (diretta tv su Sky Sport Tennis; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv). Sinner-Zhang (secondo match dalle ore 13.00 e non prima delle ore 15.00)

13.30 CICLISMO FEMMINILE (Campionati Italiani) – Prova in linea elite e under 23 (diretta tv su Eurosport 1 e Rai 2 dalle ore 15.45; diretta streaming su Rai Play, Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN dalle ore 15.45)

13.30 MOUNTAIN BIKE (World Series) – XCC elite maschile a Crans Montana (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

14.00 TENNIS – ATP 500 Queen’s, semifinali (diretta tv su Sky Sport Arena, Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv). Musetti-Thompson (ore 14.00)

14.00 ARRAMPICATA SPORTIVA (Preolimpico) – Boulder & lead maschile/femminile, semifinale lead (diretta streaming su Olympic Channel)

14.00 BMX (Preolimpico) – Park maschile, finale (diretta streaming su Olympic Channel)

14.15 F2 – GP Spagna, gara-1 (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1; diretta streaming su Sky Go, NOW)

14.30 PADEL – Premier Padel a Roma (diretta tv su Sky Sport 252; diretta tv su Sky Sport Max dalle ore 17.20; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.00 CALCIO (Europei) – Georgia-Repubblica Ceca (diretta tv su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.00 GOLF (PGA Tour) – Travelers Championship, terzo giro (diretta tv su Eurosport 2 dalle ore 19.00; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN dalle ore 19.00)

15.30 VOLLEY FEMMINILE (Nations League, semifinali) – Brasile-Giappone (diretta tv su VBTV, DAZN)

15.30 SKATEBOARD (Preolimpico) – Park maschile, semifinali (diretta streaming su Olympic Channel)

15.30 TUFFI (Europei) – Sincro piattaforma 10 metri femminile, finale (diretta streaming su Eurovision Sport)

16.00 F1 – GP Spagna, qualifiche (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1; diretta streaming su Sky Go, NOW; differita tv su TV8 dalle ore 18.30; differita streaming su tv8.it dalle ore 18.30)

16.00 SCHERMA (Europei) – Spada maschile a squadre, fasi finali (diretta tv su Eurosport 2; diretta streaming su RaiPlaySport 1, Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, canale YouTube FEI Fencing Channel)

16.00 SCHERMA (Europei) – Sciabola femminile a squadre, fasi finali (diretta tv su Eurosport 2; diretta streaming su RaiPlaySport 1, Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, canale YouTube FEI Fencing Channel)

16.30 VOLLEY (Nations League) – Serbia-Polonia (diretta streaming su VBTV, DAZN)

16.50 TUFFI (Europei) – Trampolino 3 metri maschile, finale (diretta streaming su Eurovision Sport)

17.05 SKATEBOARD (Preolimpico) – Street femminile, semifinale (diretta streaming su Olympic Channel)

18.00 TENNIS – ATP Challenger 125 Sassuolo, finale: Altmaier-de Jong (diretta tv su Sky Sport Tennis, Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv)

18.00 CALCIO (Europei) – Turchia-Portogallo (diretta tv su Rai 2, Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251; diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW)

18.00 RUGBY (United Rugby Championships, finale) – Bulls-Glasgow (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.14 NUOTO – Settecolli, finali (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play)

18.15 ARRAMPICATA SPORTIVA (Preolimpico) – Speed maschile/femminile, tabellone finale (diretta streaming su Olympic Channel)

18.30 NUOTO – Europei, semifinali e finali (diretta streaming su Eurovision Sport)

18.50 GINNASTICA RITMICA (Coppa del Mondo) – Concorso generale a squadre, seconda parte (non è prevista diretta tv)

18.55 ATLETICA – Triveneto Meeting (diretta streaming su atleticaitaliana.tv)

20.00 BOXE – Riunione a Birmingham con main event Denny-Cash, EBU pesi medi (diretta streaming su DAZN)

20.30 VOLLEY (Nations League) – Italia-Slovenia (diretta streaming su VBTV, DAZN)

21.00 MMA – Riunione a Riyadh con main event Whittaker-Aliskerov (diretta streaming su DAZN)

21.00 CALCIO (Europei) – Belgio-Romania (diretta tv su Rai 1, Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251; diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW)

22.30 VELA – SailGP a New York (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW, canale YouTube di SailGP)

00.00 CALCIO (Copa America) – Ecuador-Venezuela (diretta tv su Sportitalia; diretta streaming su sportitalia.tv, Mola Tv)

