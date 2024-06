LIVE Tuffi, Europei 2024 in DIRETTA: Matteo Santoro cerca il colpaccio dai 3 metri

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Amici ed amiche di OA Sport, buongiorno e benvenuti/e alla DIRETTA LIVE della sesta giornata degli Europei di tuffi 2024. Appuntamento molto atteso per i colori italiani, oggi in programma preliminari e finale dal trampolino tre metri maschile e la finale del sincro femminile dalla piattaforma.

Si comincerà alle ore 10:00 con i preliminari del trampolino tre metri uomini, l’Italia ritroverà in gara Matteo Santoro e Stefano Belotti, rispettivamente l’argento e il bronzo della gara dal metro. Saranno 26 i tuffatori al via, al termine delle sei serie solo i migliori 12 guadagneranno un posto per la finale delle 17:15. Il campo partenti non sarà eclatante, molti dei big hanno infatti deciso di saltare questo appuntamento vista la vicinanza delle prossime Olimpiadi, i due azzurrini, nonostante la giovane età, hanno già un buon bagaglio d’esperienza e i coefficienti iniziano ad essere dalla loro parte, ci sarà da divertirsi. Il programma proseguirà poi alle 15:30 con la finale del sincro femminile dalla piattaforma, saranno solo 5 le nazioni impegnate e l’Italia non farà parte di queste. Gli azzurri al momento hanno conquistato due medaglie d’argento e due di bronzo, l’augurio è che oggi il bottino possa essere ulteriormente incrementato.

