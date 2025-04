Pattinaggio artistico: un’ottima Gutmann mantiene in scia l’Italia al World Team Trophy. Fuga per gli USA

Una grande Lara Naki Gutmann spinge l’Italia a mordere le caviglie al podio e termina quarta la prima giornata di competizioni in quel di Tokyo, Capitale del Giappone che ospita in questo weekend il World Team Trophy 2025, competizione a squadre di pattinaggio artistico che funge anche da “antipasto” – malgrado un regolamento diverso – al Team Event delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Corto eccezionale per la trentina che, insieme ad Anna Pezzetta, ha contribuito alla risalita in termini di punti della nostra formazione, adesso a sole quattro lunghezze dal gradino più basso, attualmente di proprietà francese.

L’azzurra si è resa artefice di uno short senza alcuna sbavatura, in cui ha atterrato in modo sicuro la combinazione triplo toeloop/triplo toeloop, il doppio axel ed il triplo lutz, guadagnando l’ottimo score di 68.43 (37.18, 31.25), nuovo record personale del segmento, e centrando così la sesta piazza. Una caduta nel salto singolo, il flip, ha invece leggermente rallentato la corsa di Pezzetta, nona con 62.25 (33.38, 29.87) per un soffio dietro alla seconda francese Lorine Schild, ottava con 63,66 (35.39, 28.77).

Ad imporsi di una sola incollatura è stata la Campionessa del Mondo in carica Alysa Liu, leader con 75.70 (40.78, 34.92) facendo la differenza con il comparto tecnico. Vicinissima la sempre deliziosa Kaori Sakamoto, seconda con 75.54 (39.58, 35.96) precedendo la georgiana Anastasia Gubanova, terza con 69.80 (37.51, 32.29), Colpisce la sola settima piazza di Amber Glenn, forse unico neo di una giornata perfetta per gli USA.

Dopo l day-1 di gare gli Stati Uniti viaggiano in solitaria con 52 punti, seguiti dal Giappone (44) e dalla Francia (34). L’Italia è in scia con 30 punti. I giochi sono ancora aperti.

