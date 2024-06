LIVE F1, GP Spagna 2024 in DIRETTA: FP3 e qualifiche, la Ferrari cerca il colpo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza sessione di prove libere e delle qualifiche del Gran Premio di Spagna di Formula 1 a Barcellona, sul tracciato del Montmelò.

Ci avviciniamo a grandi passi a quella che potrebbe essere la qualifica finora più incerta dell’anno: a Barcellona c’è grande incertezza su chi potrebbe fare la pole position. Una Formula 1 sempre più livellata, con McLaren, Ferrari, Mercedes e Red Bull estremamente vicine e con poche certezze sulle attuali gerarchie, può succedere davvero di tutto con tantissimi piloti che si inseriscono nel giro di pochi decimi.

Nella seconda sessione di prove libere abbiamo avuto poche indicazioni precise con Lewis Hamilton, Carlos Sainz e Lando Norris racchiusi in appena 55 millesimi ed entrambi a proprio agio nel giro secco, a differenza di Max Verstappen e Charles Leclerc, entrambi in difficoltà nel mettere insieme il giro, in particolare il monegasco brillante nella prima parte di pista, e sempre meno performante negli ultimi due settori.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della terza sessione di prove libere e delle qualifiche del Gran Premio di Spagna di Formula 1 a Barcellona. Alle 12.30 le FP3, alle 16.00 le qualifiche. Buon divertimento!