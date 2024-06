LIVE Nuoto, Settecolli 2024 in DIRETTA: si decidono gli ultimi tasselli delle staffette veloci, Razzetti e Panziera vogliono stupire

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata del Trofeo Settecolli 2024, l’ultimo appuntamento valido per la selezione degli atleti che rappresenteranno l’Italia Giochi Olimpici in programma fra poco più di un mese. Quasi due anni dopo la grande festa dell’Europeo con la pioggia di medaglie per l’Italia, gli azzurri si ritrovano ancora qui, per il Trofeo Sette Colli, nella piscina dei trionfi al Foro Italico per lanciare la volata in vista di Parigi 2024, in concomitanza con il Campionato Europeo di Belgrado ma con un parterre di atleti da fare invidia a un Mondiale. Ai blocchi di partenza da ieri e fino a domani ci sono quasi 1000 atleti in rappresentanza di 51 nazioni.

Il Trofeo Settecolli rappresenta l’ultima opportunità per gli atleti italiani per qualificarsi alle Olimpiadi di Parigi 2024. Per le staffette con posti ancora disponibili, verranno considerate le migliori prestazioni cronometriche ottenute in finale A, a condizione che siano pari o inferiori all’Olympic Qualifying Time stabilito da World Aquatics per la partecipazione individuale ai Giochi Olimpici di Parigi 2024.

La prima gara in programma sono i 100 farfalla donne con Costanza Cocconcelli che è chiamata a confermare quanto di buono mostrato nella stagione invernale culminata con l’ottimo risultato cronometrico di Riccione. Ilaria Bianchi tenterà di conquistare la sua quinta qualificazione olimpica che la proietterebbe nella storia di questa disciplina, mentre Viola Scotto di Carlo cercherà di confermare sui 100 quanto di buono mostrato sui 50. Si prosegue con i 200 farfalla uomini. Alberto Razzetti è già qualificato, Marchand e Milak sono in altre faccende affaccendati e la speranza sarebbe quella di ritrovare un Federico Burdisso su buoni livelli ma l’impressione destata ieri dal piemontese nei 100 non è stata buona. Ci proverà Giacomo Carini ad ottenere un grande risultato. Margherita Panziera testerà la sua condizione nei 100 dorso che la videro trionfante agli Europei del 2022 al Foro Italico. L’azzurra arriva da un periodo non facile e la speranza che abbia ritrovato la condizione per poter dare l’assalto prima alla qualificazione e poi alla finale olimpica sui 200. Gaetani, Toma e Gorlier possono stupire, Dawson, Toussaint, De Waard e Harris le atlete da battere.

Attesa per Sara Franceschi nei 400 misti donne. L’azzurra se la vedrà con alcune atlete di assoluto valore come le britanniche Colbert o Shanahan e la campionessa olimpica Ohashi. Fari puntati su Alberto Razzetti nei 400 misti. Il genovese di stanza a Livorno è nel bel mezzo del percorso di preparazione per Parigi e non può essere al meglio ma è sempre spettacolare vederlo gareggiare con avversari del calibro del britannico Litchfield, del giapponese Seto o del greco Papastamos. C’è una staffetta 4×100 da completare attraverso i 100 stile libero. L’impressione è che sarà impossibile togliere il posto a Tarantino, Curtis e Morini ma le giovani leve e qualche veterana proveranno. Cocconcelli è una sicurezza ma con qualche exploit la staffetta azzurra veloce potrebbe spiccare ulteriormente il volo. Stessa cosa anche per quella maschile che è pressochè già fatta ma magari necessita di un rinforzo. Si preannuncia un 100 stile maschile di grande livello con Thomas Ceccon che si inserisce nella lotta fra Miressi, Deplano, Frigo, Conte Bonin e Zazzeri. Buona anche l’occasione per prendere le misure sui britannici, avversari durissimi in staffetta: Richards, Whittle e Cumberlidge se la vedranno con i migliori azzurri.

