LIVE Nuoto, Europei 2024 in DIRETTA: attesa per Romanchuk nei 1500 stile libero

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE della sessione pomeridiana della sesta giornata di gara degli Europei 2024 di nuoto in vasca lunga in corso a Belgrado (Serbia). Penultimo appuntamento nella capitale serba per quanto riguarda la manifestazione continentale. Nonostante le assenze di molti big, le emozioni non sono mancate, e nelle ultime due giornate di gara possiamo attenderci grandi prestazioni da parte degli atleti impegnati nei Balcani.

Una delle gare più attese di domani sono i 1500 stile libero uomini, prova in cui vedremo Mykhailo Romanchuk. L’ucraino, dopo la vittoria ottenuta negli 800 stile, va alla caccia del titolo anche nella distanza più lunga in piscina. Sebbene si sia imposto con ampio margine nella prova sulle sedici vasche, Romanchuk non ha convinto in pieno, quindi oggi l’ucraino è atteso a una grande prestazione.

Nelle altre gare del giorno, occhio a Kristof Milak nella finale dei 200 farfalla. Il magiaro ancora non è al meglio della forma, ma prova dopo prova l’ungherese si sta riavvicinando alla sua miglior condizione. Dopo il titolo nei 50 dorso, Apostolos Christou si ripresenta nella distanza doppia per provare a conquistare l’accesso in semifinale in mattinata. Le altre finali del giorno saranno i 50 stile donne, i 50 rana uomini, i 200 misti donne, i 100 dorso donne e la 4×200 stile mista.

OA Sport vi offre la Diretta LIVE della della sessione pomeridiana della sesta giornata di gara degli Europei 2024 di nuoto in vasca lunga. Il via della fase finale del programma giornaliero è previsto per le 18.30. Non perdetevi neanche un momento della sesta giornata degli Europei 2024 di nuoto con la nostra Diretta LIVE, vi aspettiamo!