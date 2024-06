LIVE Sinner-Zhang, ATP Halle 2024 in DIRETTA: ultimo sforzo per andare in finale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Il programma del match

Buongiorno e bentrovati alla diretta live testuale dell’incontro tra l’azzurro Jannik Sinner ed il cinese Zhang Zhizhen, valido per la seconda semifinale del Terra Wortmann 2024 di tennis, torneo di categoria ATP 500 che si sta giocando ad Halle, sui campi in erba outdoor.

Si tratta della semifinale della parte alta del tabellone, con l’azzurro atteso all’ultimo atto sin dal sorteggio del main draw: il tennista italiano è il numero 1 del tabellone e del ranking ATP, ed è in rotta di collisione verso la finale col padrone di casa tedesco Alexander Zverev, numero 2.

La sfida tra Sinner e Zhang andrà in scena sulla OWL Arena: il match sarà il secondo dalle ore 13.00, dopo la prima semifinale di semifinale maschile del torneo, proprio tra Zverev ed il polacco Hubert Hurkacz, numero 5, ma comunque avrà inizio non prima delle 15.00.

Quello odierno sarà il primo confronto tra i due sul circuito maggiore: OA Sport vi offre la diretta live testuale dell’incontro tra Jannik Sinner ed il cinese Zhang Zhizhen, valido per la seconda semifinale del Terra Wortmann 2024 di tennis: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. La partita sarà la seconda in programma, ed inizierà non prima delle ore 15.00. Buon divertimento!