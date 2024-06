LIVE Musetti-Thompson, ATP Queen’s 2024 in DIRETTA: grande occasione per entrambi, in palio la finale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live della semifinale dell’ATP 500 del Queen’s Club tra Lorenzo Musetti e Jordan Thompson.

Ostacolo molto complicato per il carrarino, che ha brillantemente dato un senso alla sua stagione negli ultimi mesi. Tra Parigi e Stoccarda ha avuto modo di ritrovare vittorie importanti e qui, ha esordito battendo la testa di serie n.2 e poi ha confermato quel gran risultato. Giunto in semifinale forte della vittoria su De Minaur, Nakashima e Harris, l’azzurro cerca di battere un altro vero e proprio giocatore da erba.

L’australiano è un giocatore puro d’attacco, che serve bene e riesce anche a disimpegnarsi bene in ribattuta, con anche un’invidiabile tenuta fisica. Non soffre il back, a differenza del britannico affrontato ieri nei quarti, ed è in grado di far molto male con il dritto se lasciato con il gioco in mano. Non certo un cuor di leone, Thompson viene dall’eliminazione al 1° turno a Hertogenbosch, torneo in cui era giunto in finale nel 2023. Ha però cancellato quel match vincendo un primo turno, molto ben giocato, contro Holger Rune. Ieri ha avuto la meglio in modo molto netto di Taylor Fritz.

Insomma, serve un’altra semi-impresa di Musetti, considerando anche però che in un torneo 500 ben frequentato come quello che si gioca sull’erba di Londra, una semifinale contro Thompson è forse quanto di meglio possa capitare. C’è inoltre un precedente che fa ben sperare, giocato nel primo torneo dell’anno ad Adelaide e vinto agilmente da Musetti (6-4, 6-2).

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la Diretta Live della semifinale dell’ATP 500 del Queen’s tra Lorenzo Musetti e Jordan Thompson. Si parte alle 14!