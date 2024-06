LIVE Italia-Polonia, Nations League volley femminile in DIRETTA: le azzurre si giocano l’accesso in finale!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Il programma del match

Buongiorno e bentrovati alla diretta live testuale dell’incontro tra Italia e Polonia, valido per la prima semifinale della Nations League 2024 di volley femminile, torneo di rilievo internazionale che precede le Olimpiadi di Parigi 2024.

Si tratta della prima semifinale del tabellone, con le azzurre attese allo scontro con le polacche, mentre nel secondo match del penultimo atto, che andrà in scena sempre a Bangkok, in Thailandia, il Brasile attende il Giappone nell’incontro che avrà inizio non prima delle 15.30.

Ieri nei quarti di finale l’Italia ha sconfitto gli USA con un netto 3-0, mentre la Polonia ha piegato la Turchia al tiebreak: le azzurre hanno perso contro le polacche nel match d’apertura del round robin del torneo, giocato un mese fa, ma allora l’Italia era priva delle titolari, a differenza delle avversarie.

OA Sport vi offre la diretta live testuale dell’incontro tra Italia e Polonia, valido per la prima semifinale della Nations League 2024 di volley femminile: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. La partita sarà la prima in programma, ed inizierà non prima delle ore 12.00. Buon divertimento!