LIVE Italia-Slovenia, Nations League volley 2024 in DIRETTA: i giovani azzurri sfidano gli esperti padroni di casa

Amici ed amiche di OA Sport, buonasera e benvenuti/e alla DIRETTA LIVE di Italia-Slovenia, match valido per l’undicesima e penultima giornata della Nations League di volley maschile 2024. La fase preliminare dell’ultimo torneo internazionale prima delle Olimpiadi sta giungendo al termine e gli azzurri, con una formazione rimaneggiata, proveranno a difendere i piani alti della classifica.

L’Italia si è comportata in maniera egregia nelle prime dieci uscite della Nations League e con 24 punti frutto di 8 vittorie e due sconfitte è al momento terza in classifica e già matematicamente qualificata alla Final Eight. Questa serie di ottimi risultati ha consentito agli azzurri di qualificarsi in scioltezza alle prossime Olimpiadi, i ragazzi di Fefè De Giorgi sono infatti secondi nel ranking con 363,44 punti, l’obiettivo per queste ultime due giornate sarà proprio quello di difendere la seconda posizione in modo da poter essere testa di serie nel sorteggio dei gironi olimpici. La Slovenia sarà un avversario assai complicato da battere, Cebulj è compagni sono addirittura primi in classifica con 9 successi, una sconfitta e 23 punti, la prima discriminante per la graduatoria è il numero di vittorie, sennò sarebbero stati dietro all’Italia. Gli azzurri hanno vinto 5 degli ultimi scontri diretti contro la Slovenia, i padroni di casa questa sera partiranno però con i favori del pronostico, non dimentichiamoci infatti che l’Italia si presenta a questo appuntamento con una formazione assai giovane e con tutti i big rimasti a casa.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Italia-Slovenia, match valido per l’undicesima giornata della Nations League di volley maschile 2024, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, emozione dopo emozione, per non perdervi davvero nulla, il match prenderà il via alle ore 20:30!