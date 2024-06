Sport in tv oggi (martedì 18 giugno): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Sarà una giornata ricca di sport, e ce ne sarà tanto da seguire in tv ed in streaming oggi, martedì 18 giugno: in programma il tennis con quattro tornei ATP e WTA, il ciclismo femminile con il Giro di Svizzera, il nuoto in corsia con gli Europei, i tuffi con gli Europei, il calcio con gli Europei, la scherma con gli Europei, il basket con la NBA, e molto altro.

A Belgrado, in Serbia, proseguiranno gli Europei 2024 di nuoto in corsia: l’Italia non è presente, poiché gli azzurri disputeranno il Sette Colli per centrare il minimo olimpico e non hanno preso parte alla rassegna continentale.

Continueranno, inoltre, anche le gare dei tuffi: l’Italia vedrà la partecipazione di Matilde Borrello ed Elettra Neroni nelle eliminatorie e nell’eventuale finale del trampolino da 1 metro femminile, mentre non ci saranno azzurri al via nel sincro misto dalla piattaforma da 10 metri.

Si completa la prima giornata della fase a gironi degli Europei 2024 di calcio, in corso in Germania: scende in campo il Girone F. Alle ore 18.00 è in programma Turchia-Georgia, mentre alle ore 21.00 si gioca Portogallo-Cechia.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Martedì 18 giugno

02.30 Basket NBA, finale: gara 5, Boston Celtics-Dallas Mavericks – Sky Sport Uno, Sky Sport NBA, Sky Go, NOW

08.00 Tiro a volo, Coppa del Mondo Lonato: skeet misto, qualificazioni – Nessuna copertura tv / streaming

09.00 Scherma, Europei: spada femminile individuale, eliminatorie fino ai quarti – 11.30 YouTube FIE Fencing Channel

09.30 Nuoto, Europei: 2a giornata, eliminatorie – Eurovision Sport

10.00 Tuffi, Europei: trampolino 1m femminile, eliminatorie – Eurovision Sport

11.00 Tennis, WTA 500 Berlino: 1° turno – 11.00-16.00 Sky Sport Uno, 11.00-21.00 Sky Sport Tennis, Sky Go, NOW a rotazione con gli altri tornei

11.20 Scherma, Europei: fioretto maschile individuale, eliminatorie fino ai quarti – 11.30 YouTube FIE Fencing Channel

11.30 Tennis, ATP 500 Halle: 1° turno (2° match dalle 12.00 Sinner-Griekspoor, 3° match dalle 11.30 Berrettini-Michelsen, 4° match dalle 11.30 Bolelli/Vavassori-Griekspoor/Struff) – 11.00-16.00 Sky Sport Uno, 11.00-21.00 Sky Sport Tennis, Sky Go, NOW a rotazione con gli altri tornei

12.00 Tennis, WTA 250 Birmingham: 1° turno – 11.00-16.00 Sky Sport Uno, 11.00-21.00 Sky Sport Tennis, Sky Go, NOW a rotazione con gli altri tornei

13.00 Tennis, ATP 500 Queen’s: 1° turno (1° match dalle 13.00 Musetti-de Minaur, 1° match dalle 13.00 Arnaldi-Humbert) – 11.00-16.00 Sky Sport Uno, 11.00-21.00 Sky Sport Tennis, Sky Go, NOW a rotazione con gli altri tornei

13.30 Ciclismo femminile, Giro di Svizzera: 4a tappa – 15.00 Eurosport 1 HD, eurosport.it, discovery+

15.00 Tiro a volo, Coppa del Mondo Lonato: skeet misto, finali – Rai Sport HD, Rai Play, YouTube ISSF

15.30 Tuffi, Europei: sincro misto piattaforma 10m, finale – Eurovision Sport

16.55 Tuffi, Europei: trampolino 1m donne, finale – Eurovision Sport

18.00 Calcio, Europei: Turchia-Georgia – Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251, Sky Go, Now

18.30 Nuoto, Europei: 2a giornata, semifinali e finali – Eurovision Sport

18.30 Scherma, Europei: spada femminile individuale e fioretto maschile individuale, semifinali e finali – Rai Sport HD, Eurosport 2 HD, Rai Play, eurosport.it, discovery+, YouTube FIE Fencing Channel

21.00 Calcio, Europei: Portogallo-Cechia – Rai 1 HD, Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251, Rai Play, Sky Go, NOW

PROGRAMMAZIONE CANALE YOUTUBE OA SPORT

Martedì 18 giugno

18.25 Sprint2u con Vladimir Aceti, argento agli Europei di Roma con la staffetta 4×400. Conduce Ferdinando Savarese su sport2u.tv

19.05 TennisMania. Conduce Dario Puppo su sport2u.tv

19.40 Basket2u con Michele Cassano e Federico Rossini su sport2u.tv

