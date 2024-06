LIVE Arnaldi-Humbert, ATP Queen’s 2024 in DIRETTA: l’azzurro si mette alla prova sull’erba

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

La prima giornata al Queen’s

Buon pomeriggio a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match d’esordio di Matteo Arnaldi all’ATP 500 del Queen’s, a Londra. Sul campo 5, dall’altra parte della rete c’è il francese Ugo Humbert, attuale numero 16 del mondo nonché numero 1 di Francia.

I due si sono affrontati una sola volta, anche se l’ATP, come da suo uso, non riconosce questo precedente in maniera totale nel suo conteggio: si tratta della semifinale del Challenger di Saint-Tropez 2022, che vide il sanremese vincere con il punteggio di 6-4 6-3. Anche allora Arnaldi non era il favorito (poi perse in finale con Mattia Bellucci).

Si tratta del debutto di Arnaldi sull’erba in questa stagione, dopo che nel 2023 sui prati aveva giocato soltanto a Wimbledon. Nell’occasione aveva centrato una non semplice qualificazione, prima di perdere con lo spagnolo Roberto Carballes Baena. Questo torneo, peraltro, ha delle motivazioni in più anche perché c’è la gran lotta per le teste di serie basse ai Championships.

Humbert, dal canto suo, arriva dalla semifinale a ‘s-Hertogenbosch, dove il futuro campione, l’australiano Alex de Minaur, lo ha estromesso. Stagione, peraltro, che per il transalpino sta rivelandosi particolarmente positiva, con due tornei vinti, anche se soltanto ora, sull’erba, è riemerso da un periodo non certo dei migliori. In verità, neanche la stagione di Arnaldi era sembrata delle migliori, poi ci hanno pensato gli ottavi al Roland Garros a raddrizzarla in maniera importante.

Il match tra Matteo Arnaldi e Ugo Humbert si giocherà come primo sul Court 5 dalle ore 13:00. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!