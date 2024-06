LIVE Berrettini-Michelsen, ATP Halle 2024 in DIRETTA: il romano punta a scalare ancora il ranking

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di primo turno dell’ATP 500 di Halle tra Matteo Berrettini ed il qualificato americano Alex Michelsen. Primo confronto diretto tra i due, con il vincente dell’incontro che troverà al secondo turno uno tra lo statunitense Marcos Giron ed il russo Andrey Rublev.

Berrettini, ventottenne romano, si presenta a questo appuntamento dopo aver perso soltanto in finale nell’ATP 250 di Stoccarda. Sconfitto in tre parziali dal britannico Jack Draper, il tennista laziale ha dimostrato di aver subito ritrovato il feeling sui prati europei. Rientrato alle competizioni dopo un lunghissimo stop nel vittorioso ATP 250 di Marrakech, l’azzurro si è poi dovuto nuovamente fermare, scegliendo di rinunciare a Roma ed al Roland Garros per preparare la stagione sulla sua amata erba.

Dal canto suo Michelsen, ventenne di Laguna Hills (California, Stati Uniti), è giunto nel tabellone principale dopo aver superato nelle qualificazioni i tedeschi Rehberg ed Hanfmann. Nella sua giovane carriera vanta una finale raggiunta a Newport nel 2023 e due tornei Challenger vinti (Chicago e Knoxville) sempre nella stagione scorsa.

Il match di primo turno dell'ATP 500 di Halle tra Matteo Berrettini e l'americano Alex Michelsen sarà il terzo sul Campo 1 a partire dalle 11.30 dopo Fonseca-Duckworth e Purcell-Bublik.