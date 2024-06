LIVE Nuoto, Europei 2024 in DIRETTA: entra in scena David Popovici nei 100 stile

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata di gare dei Campionati Europei 2024 di nuoto in vasca lunga a Belgrado. Prosegue l’ultima grande manifestazione europea di un anno, il 2024, dove i grandi eventi internazionali si susseguono con ritmo serratissimo, prima del momento clou rappresentato dai Giochi Olimpici di Parigi in programma dal 27 luglio. Non ci sono gli azzurri per scelta di federazione e staff tecnico che hanno deciso di puntare tutto sul Trofeo Settecolli che è in concomitanza con la kermesse continentale.

Gare interessanti anche se non affollatissime anche nella seconda giornata. Si parte con le batterie dei 50 farfalla con una grande favorita che è la greca Ntuountounaki ma qui il livello è abbastanza elevato e le pretendenti al podio sono di qualità con la svedese Junevik, le danesi Jensen e Beckmann, la slovena Klancar e la polacca Peda. Si prosegue con le batterie della gara forse più attesa dell’intera manifestazione, i 100 stile uomini con il rumeno David Popovici che vuole difendere il titolo conquistato a Roma e se la dovrà vedere con l’ungherese Milak, prestato allo stile libero, il lituano Rapsys, più specialista delle distanze lunghe, al serbo Barna, l’ungherese Nemeth, il serbo Barna e l’austriaco Gigler, tutta gente da finale continentale. Interessante anche la gara dei 100 rana donne dove la più attesa è la forte estone Eneli Jefimova ma attenzione anche alla danese Rybak-Andersen, alla israeliana Gorbenko, alla svizzera Mamie e alla finlandese Hulkko.

Campo partenti di buon livello nei 200 dorso con i polacchi Kawecki e Masiuk che possono puntare al podio, così come gli ungheresi Telegdy e Kovacs, lo svizzero Mityukov e il tedesco Diener. Nelle batterie degli 800 Nathan Wiffen proverà a tenere alto il nome dell’Irlanda e magari seguire le orme del fratello Daniel ma la star di questa gara è l’ucraino Mykhailo Romanchuk. Al via anche il polacco Chmielewski, il norvegese Christensen e il turco Tuncelli. Tante le aspiranti al podio nella 4×100 stile libero mista con l’Ungheria favorita.

La ceca Barbora Seemanova è la grande favorita dei 100 stile libero donne, dove le alternative arrivano dall’Ungheria con Padar e Senanszky e dalla Danimarca con Bro. La gara più attesa sono i 50 farfalla uomini, che segnano il ritorno dell’ungherese Milak, non certo nella sua specialità preferita, in un grande evento internazionale dopo i Mondiali in casa a Budapest del 2022. In acqua anche l’altro specialista della velocità ungherese Szabo, l’israeliano Cheruti e il tedesco Armbruster. Polonia da battere nei 200 dorso con Piskorska che scende in vasca agguerrite e alle loro calcagna l’ungherese Szabo Feltothy e la portoghese Rebelo. Gara interessante, quella dei 100 rana uomini dove il panorama continentale è variegato e può uscire qualcosa di positivo nonostante le assenze pesanti: i tedeschi Imoudu e Matzerath, il lituano Sidlauskas, il turco Sakci, l’austriaco Reitshammer sono i favoriti.

Si comincia alle 18.30 con la sessione dedicata a semifinali e finali.