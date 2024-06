LIVE Scherma, Europei 2024 in DIRETTA: in pedana spadiste e fiorettisti, c’è Rossella Fiamingo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE della prima giornata di gare ai Campionati Europei di scherma in programma a Basilea (Svizzera). Si tratta di un vero e proprio test probante a un mese dall’ appuntamento olimpico con gli azzurri che si mettono alla prova a caccia di risultati che diano fiducia in vista dei Giochi di Parigi. L’Italia schiera compagini competitive e di alto livello. Sì parte con la Spada femminile individuale dalle 8.00 e dalle 10.00 il Fioretto maschile individuale. Nella spada il settore femminile sarà rappresentato da Rossella Fiamingo, Giulia Rizzi ed Alberta Santuccio, nel fioretto saranno in gara Guillaume Bianchi, Filippo Macchi e Tommaso Marini.

Nel fioretto maschile è Filippo Macchi a difendere il titolo conquistato un anno fa sulle pedane di Plovdiv. Un successo arrivato all’ultima stoccata contro il francese Enzo Lefort, che sarà certamente uno dei principali avversari degli azzurri prima a Basilea e poi ovviamente anche a casa sua a Parigi. Sul podio un anno fa ci è salito anche Guillaume Bianchi con una splendida medaglia di bronzo. Un risultato importante per il romano, che da quel podio ha cominciato un anno decisamente ricco di ottimi risultati, che gli sono valsi anche la convocazione olimpica, sostituendo Daniele Garozzo dopo la comunicazione del ritiro dall’attività agonistica del campione olimpico di Rio.

Tommaso Marini mancava a Plovdiv per infortunio, ma vuole essere protagonista a Basilea e con ogni probabilità avrà anche il ruolo del principale favorito. Il nativo di Jesi vuole vivere un’estate da protagonista prima con gli Europei e poi soprattutto con le Olimpiadi. Il quarto azzurro in gara sarà Alessio Foconi ed il veterano azzurro è sempre un atleta da considerare apertamente nella lotta per le medaglie. Oltre al già citato Enzo Lefort, gli azzurri dovranno temere anche un altro transalpino come Maxime Pauty, ma anche lo spagnolo Carlos Llavador, all’esperto ceco Alexander Choupenitch e anche all’ungherese Daniel Dosa.

La spada femminile è diventata in questi anni una delle armi di punta della scherma italiana: Alberta Santuccio e Giulia Rizzi sono state fenomenali negli ultimi mesi tra Coppa del Mondo e Grand Prix, ottenendo certamente i migliori risultati tra le azzurre. Rossella Fiamingo è una spettacolare “garista” e sa esaltarsi nei grandi appuntamenti. Poi c’è Mara Navarria e per lei sarà un Europeo speciale, visto che sarà l’ultimo dopo aver annunciato il ritiro al termine delle Olimpiadi. La friulana è stata argento un anno fa e salire di un gradino sarebbe un sogno.

Sarà una sfida a distanza con le fortissime francesi, anche loro tutte candidate per la vittoria finale. Un quartetto anche questo eccezionale, composto da Marie-Florence Candassamy, Auriane Mallo-Breton, Alexandra Louis Marie, Coraline Vitalis. Non solo Italia e Francia, ma attenzione anche alle estoni Nelli Differt (bronzo nella passata edizione) ed Erika Kirpu, senza dimenticare l’ungherese Eszter Muhari e soprattutto la polacca Renata Knapik-Miazga. La Svizzera padrona di casa spera soprattutto in Pauline Brunner.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della prima giornata di gare ai Campionati Europei di scherma in programma a Basilea (Svizzera): cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle 9.00 con i gironi di qualificazione, dalle 18.30 la sessione dedicata alle finali. Buon divertimento!