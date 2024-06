LIVE Tuffi, Europei 2024 in DIRETTA: Borello e Neroni ci provano nel trampolino 1m

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata degli Europei 2024 di tuffi a Belgrado (Serbia).

Nel Serbian Institute For Sports And Sports Medicine, andrà in scena un day-2 con alcuni azzurri presenti: si comincerà alle 10 del mattino con i preliminari della gara femminile dal trampolino 1m. Nel pomeriggio previste due Finali: il sincro mixed dalla piattaforma alle 15.30 e l’atto conclusivo del trampolino 1 metro al femminile alle 16.55.

Non ci saranno azzurri nel sincro mixed, mentre in casa Italia vi sarà solo la presenza nella gara individuale odierna. Matilde Borello ed Elettra Neroni cercheranno di ottenere la qualificazione all’atto conclusivo dal metro, per giocarsi le chance di ben figurare in questa competizione. Una manifestazione che vede diverse assenze per gli incombenti Giochi Olimpici di Parigi 2024. Italia quindi che si presenta con giovani e seconde linee che cercano soprattutto di fare esperienza e mettersi in luce in un contesto del genere.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della seconda giornata degli Europei di tuffi 2024 a Belgrado (Serbia). Appuntamento alle 10 per i preliminari del trampolino 1m, alle 16.55 per la finale. Buon divertimento!