LIVE Musetti-De Minaur, ATP Queen’s 2024 in DIRETTA: serve un’impresa contro il n.7 del mondo

Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match tra Lorenzo Musetti ed Alex De Minaur, valido per il primo turno del torneo del Queen’s Club di Londra! Torneo storico a cui il ragazzo di Carrara partecipa per il terzo anno consecutivo e deve difendere i quarti di finale dello scorso anno. Il suo debutto sull’erba non sarà per nulla agevole con il nuovo numero 7 al mondo.

Lorenzo arriva galvanizzato dalla sua prima semifinale su erba raggranellata a Stoccarda, il suo miglior risultato stagionale, dove si è dovuto arrendere a Matteo Berrettini dopo un primo set tirato. Ma di fronte a lui ci sarà un De Minaur galvanizzato dal successo a s-Hertogenbosch, nono titolo della sua carriera, oltre ad aggiornare il proprio best ranking al numero 7 di questa settimana.

Quello tra l’azzurro e l’australiano sarà il secondo confronto delle loro carriere. L’unico match tra i due risale al primo turno degli Australian Open 2022, con il ‘Demone’ che ebbe la meglio in quattro set; Musetti, dopo aver vinto la prima frazione per 6-3, venne spazzato via dal suo avversario che ebbe vita facile con un successivo 6-3 6-0 6-3. E anche oggi De Minaur parte favorito grazie alla superficie.

Il match tra Lorenzo Musetti ed Alex De Minaur inaugurerà il programma sul campo centrale alle ore 13.00 italiane, le 12.00 in Inghilterra. OA Sport seguirà l’evento con la consueta DIRETTA LIVE per non perdere nemmeno uno scambio! BUON DIVERTIMENTO!