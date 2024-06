LIVE Sinner-Griekspoor, ATP Halle 2024 in DIRETTA: esordio stagionale sull’erba da n.1

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live del match di 1° turno dell’ATP 500 di Halle tra Jannik Sinner e Tallon Griekspoor.

Esordio sui prati molto complicato per il 23enne azzurro, che gioca il primo torneo della vita da numero 1 del mondo della classifica ATP. Tallon Griekspoor è stato uno dei pochi tennisti in grado, nel 2024, di metterlo in difficoltà. Successe a Miami, torneo che poi il giovane di Sesto Pusteria vinse, ma per farlo ha avuto da superare l’ostacolo olandese nei sedicesimi per 5-7, 7-5, 6-1. Sinner si è comunque imposto in tutte le circostanze in cui lui e il numero 31 del mondo hanno incrociato la racchetta.

Ci sono altri tre precedenti, due dei quali sono stati giocati a Rotterdam, così come quello di Coppa Davis tutti giocati sul cemento indoor. Ricordiamo che la prima posizione mondiale non è in ballo questa settimana, vedremo se la sarà a Wimbledon (1-14 luglio) in cui comunque Carlos Alcaraz difende i 2000 punti della finale del 2023. Ci sono tutte le condizioni affinché Sinner possa giocare il torneo olimpico da numero 1 del mondo.

Dopodiché, c’è curiosità per vederlo di nuovo all’opera sull’erba. Il miglior risultato, la semifinale di Wimbledon, parla da solo. Gli scalpi pesanti però, a differenza del cemento e per un fatto puramente d’età, non sono ancora arrivati sui prati. C’è quindi un po’ di pepe in più in un debutto che, già di per sé, è ostico. Lo sarà come seconda partita dalle 12:00, noi vi offriremo la Diretta Live del match Jannik Sinner e Tallon Griekspoor, prima partita della storia di un italiano come n.1 del ranking ATP!