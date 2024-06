LIVE Atletica, Meeting Turku 2024 in DIRETTA: duello Jacobs-Ali, c’é Sara Fantini!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Amici ed amiche di OA Sport, buongiorno e benvenuti/e alla DIRETTA LIVE del Meeting Turku 2024 di atletica. Dopo i trionfali Europei di Roma di pochi giorni fa alcuni dei big azzurri sono pronti a fare il loro ritorno in campo internazionale a meno di due mesi dalle Olimpiadi, oggi in Finlandia ci sarà da divertirsi.

I fari saranno ovviamente puntati sulla gara regina, campo partenti di grande spessore sui 100m: l’Italia sarà presente con l’oro e l’argento Europeo in carica, Marcell Jacobs e Chituru Ali proveranno ad avvicinare ulteriormente la barriera dei 10 secondi dopo il 10.02 e il 10.05 siglati a Roma, tra i principali avversari il canadese Andre De Grasse e il ghanese Benjamin Azamati. La seconda gara più attesa in casa Italia sarà il lancio del martello femminile, Sara Fantini proverà ad attaccare il record italiano dopo il fantastico oro europeo (74.18m), le avversarie di alto livello non mancheranno, su tutte la detentrice dell’oro iridato Camryn Rogers e la primatista mondiale Anita Wlodarczyk. La corazzata azzurra sarà completata da Osama Zoghlami e Yassin Bouih nei 3000 siepi, Linda Olivieri nei 400 ostacoli, Elisa Molinarolo nell’asta e Dariya Derkach nel triplo, l’obiettivo per tutti sarà quello di migliorare il season best e trovare fiducia in vista dei Giochi Olimpici.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE del Meeting Turku 2024 di atletica, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, gara dopo gara, emozione dopo emozione, per non perdervi davvero nulla, si partirà alle ore 16:00!