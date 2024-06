Sport in tv oggi (domenica 9 giugno): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Sarà una giornata ricca di sport, e ce ne sarà tanto da seguire in tv ed in streaming oggi, domenica 9 giugno: in programma il tennis con il Roland Garros, i motori con il Motocross e la F1, il ciclismo con il Giro del Delfinato ed il Giro di Svizzera, e molto altro.

A Kegums si concluderà il GP di Lettonia di MXGP ed MX2: si correranno infatti warm-up e gare della nona tappa della stagione 2024 del Mondiale di motocross. Dopo le qualifying race di ieri, in MXGP guida la classifica Jorge Prado, mentre in MX2 comanda Kay de Wolf.

Alle ore 11.30 al Roland Garros 2024 di tennis Jasmine Paolini, dopo aver perso ieri la finale in singolare, tornerà in campo oggi per giocarsi il titolo anche nel tabellone di doppio femminile, in coppia con Sara Errani: la coppia azzurra sarà opposta alla statunitense Coco Gauff ed alla ceca Katerina Siniakova.

Il nono atto del Mondiale 2024 di F1 si correrà sul tracciato di Montreal dalle ore 20.00, con la gara del GP del Canada: per la Ferrari sarà il momento della verità, con il monegasco Charles Leclerc e lo spagnolo Carlos Sainz che vorranno ridurre ulteriormente il gap rispetto al neerlandese Max Verstappen.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Domenica 9 giugno

05.00 Pentathlon, Mondiali Zhengzhou: ranking round scherma staffetta maschile e staffetta femminile – UIPM TV

09.00 Canoa slalom, Preolimpico Praga: kayak cross maschile e femminile – YouTube Planet Canoe

09.00 Atletica, Europei: 3a giornata, sessione mattutina – 09.00-13.00 Rai 2 HD, 13.00-13.40 Rai Sport HD, Rai Play, Sky Sport Uno, Sky Go, Now

09.25 Motocross, GP Lettonia: MX2, warm-up – Nessuna copertura tv / streaming

09.45 Motocross, GP Lettonia: MXGP, warm-up – Nessuna copertura tv / streaming

10.15 Cricket, Qualificazioni Coppa del Mondo T20 2026: Italia-Lussemburgo – icc-cricket.com/videos

10.30 Ciclismo, Giro del Delfinato: 8a tappa – 13.40 Rai Sport HD, Rai Play, 13.05 Eurosport 2 HD, eurosport.it, discovery+, Sky Go, Now, DAZN

10.30 Lotta, Ranking Series Budapest: 4a giornata, -55 -67 -72 -77 -82 -87 -97 kg greco-romana – UWW+

11.30 Tennis, Roland Garros: finale doppio femminile, Errani/Paolini-Gauff/Siniakova – Eurosport 1 HD, eurosport.it, discovery+, Sky Go, Now, DAZN

12.15 Motocross, GP Lettonia: MX2, gara 1 – mxgp-tv.com, eurosport.it, discovery+

12.30 Ciclismo femminile, Tour of Britain: 4a tappa – eurosport.it, discovery+

12.40 Ciclismo, ZLM Tour: 5a tappa – 14.30 eurosport.it, discovery+

12.50 Ciclismo, Giro Next Gen: 1a tappa – eurosport.it, discovery+, sintesi in differita 19.00 Rai Sport HD, Rai Play

13.15 Motocross, GP Lettonia: MXGP, gara 1 – mxgp-tv.com, eurosport.it, discovery+

14.05 Ciclismo, Giro di Svizzera: 1a tappa – 15.00 eurosport.it, discovery+

14.30 (Non prima delle) Tennis, Roland Garros: finale singolare maschile, Zverev-Alcaraz – Eurosport 1 HD, eurosport.it, discovery+, Sky Go, Now, DAZN

15.10 Motocross, GP Lettonia: MX2, gara 2 – Rai Sport HD, mxgp-tv.com, eurosport.it, discovery+

16.10 Motocross, GP Lettonia: MXGP, gara 2 – Rai Play Sport 1, mxgp-tv.com, eurosport.it, discovery+

17.00 Volley, Nations League: Italia-Paesi Bassi – DAZN, VBTV

17.30 Calcio, Serie C: ritorno finale play-off, Carrarese-Vicenza – Rai 2 HD, Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Rai Play, Sky Go, Now

20.00 F1, GP Canada: gara – Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K, Sky Go, Now, 21.30 differita TV8 HD, tv8.it

20.05 Atletica, Europei: 3a giornata, sessione serale – 20.05-21.00 Rai Sport HD, 21.00-23.00 Rai 2 HD, Rai Play, Sky Sport Arena, Sky Go, Now

20.45 Calcio, amichevole: Italia-Bosnia Erzegovina – Rai 1 HD, Rai Play