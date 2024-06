Errani/Paolini-Gauff/Siniakova oggi in tv, orario Roland Garros 2024: programma finale doppio, canale, streaming

Oggi, domenica 9 giugno, al Roland Garros 2024 di tennis Jasmine Paolini, dopo aver perso la finale in singolare tornerà in campo per giocarsi il titolo anche nel tabellone di doppio femminile, in coppia con Sara Errani: sul Court Philippe Chatrier la coppia azzurra, numero 11 del seeding, sarà opposta al duo composto dalla statunitense Coco Gauff e dalla ceca Katerina Siniakova.

Il match odierno sarà il primo di giornata, inaugurando il programma sul campo principale del torneo: la finale di doppio femminile avrà inizio alle ore 11.30, e sarà seguita dalla finale di singolare maschile, che scatterà comunque non prima delle ore 14.30.

La diretta tv della partita sarà affidata a Eurosport 1 HD, mentre la diretta streaming sarà fruibile su eurosport.it, discovery+, Sky Go, Now e DAZN, infine per quanto riguarda la diretta live testuale, questa sarà garantita da OA Sport.

CALENDARIO ROLAN GARROS 2024 OGGI

Domenica 9 giugno

Court Philippe Chatrier

Dalle ore 11.30

Sara Errani / Jasmine Paolini (Italia, 11) – Coco Gauff / Katerina Siniakova (USA/R. Ceca, 5) – Eurosport 1 HD

PROGRAMMA ROLAND GARROS 2024 OGGI: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

