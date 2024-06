LIVE Italia-Olanda, Nations League volley 2024 in DIRETTA: gli azzurri sfidano la grande rivale del passato

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Amici ed amiche di OA Sport, buongiorno e benvenuti/e alla DIRETTA LIVE di Italia-Olanda, match valido per l’ottava giornata della Nations League di volley maschile 2024. Cammino azzurro quasi perfetto fino a questo momento, i ragazzi di Fefè De Giorgi vogliono chiudere in bellezza anche la seconda tappa, ipotecando Final Eight e Giochi Olimpici.

L’Italia si sta mettendo in mostra in queste prime uscite di Nations League, Giannelli e compagni con 6 vittorie, 1 sconfitta e 18 punti sono al momento primi in classifica, vincere questo pomeriggio significherebbe mettere un’ipoteca sulla qualificazione alle Final Eight. Questa striscia di ottimi risultati ha permesso agli azzurri di risalire fino al secondo posto nel ranking con 366,21 punti, la qualificazione olimpica è ormai cosa fatta, Cuba, al momento prima delle escluse, è ferma a 241.09, pensare in un rientro è praticamente impossibile. Discorso ben diverso per l’Olanda che, con 3 vittorie, 4 sconfitte e 9 punti, occupa al momento il decimo posto in classifica. Gli Orange hanno bisogno di un finale di Nations League di alto livello, sia per qualificarsi alla Final Eight, che per provare a strappare un pass per i Giochi, Abdel Aziz e compagni al momento sono i terzi degli esclusi con 220,48 punti. L’Italia ha vinto gli ultimi 5 scontri diretti contro l’Olanda e anche oggi partirà con i favori del pronostico.

il match prenderà il via alle ore 17:00!