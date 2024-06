LIVE Motocross, GP Lettonia MXGP 2024 in DIRETTA: prosegue la sfida tra Prado e Gajser

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE relativa al GP della Lettonia, nono appuntamento del Mondiale 2024 di MXGP in scena questo weekend sul tracciato di Kegums.

Non sarà una tappa come le altre. Dalla scorsa settimana infatti Jorge Prado ha ritrovato la leadership nella classifica piloti, superando di una lunghezza il diretto avversario Tim Gajser (411 contro 410). Saranno 60 i punti in palio per questo evento. Davvero tanti se rapportati alla lotta per il titolo.

Ma com’è andata la qualifying race? Lo sloveno in sella alla Team HRC Honda ha segnato il miglior tempo fermando il crono a 24:34:032, precedendo l’iberico della RedBull GasGas Factory, secondo a +3.45 davanti agli olandesi Glenn Coldhenoff (Fantic Factory) e Calvin Vlaanderen (Monster Energy Yamaha), rispettivamente terzo e quarto con +17.011 e +18.912. Benissimo poi Mattia Guadagnini (Nestaan Husqvarna), il quale partirà dalla quinta piazza. In top 10 anche Andrea Bonacorsi (Monster Energy Yamaha), nono con +48.141. Attenzione però a non sottovalutare Jeffrey Herlings (Red Bull KTM Factory), terzo nella classifica piloti e pronto a partire dalla sesta casella al cancelletto.

Si comincia alle 13:05, orario d'inizio di gara-1. Gara-2 si svolgerà invece alle 16:00.