LIVE Alcaraz-Zverev, Roland Garros 2024 in DIRETTA: spagnolo favorito per il terzo Slam

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live della finale del Roland Garros 2024 tra Carlos Alcaraz e Alexander Zverev.

La finale del secondo Slam stagionale vede di fronte due giocatori che si sono già incontrati 9 volte. A sorpresa è il giocatore di Amburgo a guidare i precedenti, con l’ultima sfida 3 su 5 che è stata vinta proprio da Zverev in 4 parziali a Melbourne. Quel giorno si giocavano l’accesso alle semifinali, e di fronte ci sarebbe stato Daniil Medvedev. Alcaraz quel dì non fu in grado di scardinare le doti di contrattacco come in pochissimi hanno di Zverev, finendo col vincere il 3° parziale dopo che il tedesco aveva servito per chiudere in 3 set.

Oggi, i due arrivano decisamente in un altro momento di condizione rispetto all’aAustralia. Lo spagnolo ha superato Sinner in una splendida battaglia che ricorderemo a lungo. Il tedesco ha invece scongiurato un paio di volte l’eliminazione, finendo con l’imporsi in tutte le 6 partite precedenti a questa, tra cui non dimentichiamo l’esordio contro Rafael Nadal vinto in 3 set. Era sotto 4-1 e servizio nel 5° set contro Griekspoor, adesso il bi-campione di Roma è a una partita dal primo Major della carriera.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la Diretta Live della finale del Roland Garros 2024 tra Carlos Alcaraz e Alexander Zverev. Si parte alle 14:30, vi aspettiamo!!!