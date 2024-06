LIVE Giro di Svizzera 2024, tappa di oggi in DIRETTA: si parte con una breve cronometro, presenti Skjelmose e Bernal

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE della prima tappa del Giro di Svizzera 2024, breve corsa a tappe che anticipa l’appuntamento clou del mese di luglio, il Tour de France. Per quest’oggi e per la settimana che verrà, le strade della Confederazione elvetica saranno teatro di gare molto intense e allenanti per i corridori, i quali vorranno macinare chilometri su chilometri per arrivare alla miglior condizione verso la Grand Boucle.

Il percorso odierno, però, non toccherà le strade svizzere. L’87ma edizione del Giro di Svizzera scatterà infatti dalla capitale del Liechtenstein, Vaduz, la quale ospiterà una breve cronometro iniziale. La lunghezza della prova contro il tempo inaugurale sarà infatti di soli 4,77 km, e il tracciato non prevede grosse difficoltà. I nomi più gettonati per il successo di tappa sono i padroni di casa Stefan Kueng (Groupama-FDJ) e Stefan Bissegger (EF Education-EasyPost).

Come detto sopra, il Giro di Svizzera è una delle corse a tappe preferite dai corridori per la preparazione al Tour de France. Non è un caso infatti che alcuni dei papabili uomini di classifica della prossima Grand Boucle saranno al via della corsa elvetica. Tra le stelle più luminose troviamo Adam Yates, Joao Almeida (UAE Emirates), Mattias Skjelmose (Lidl-Trek), Enric Mas (Movistar), Egan Bernal (Ineos Grenadiers) e Lenny Martinez (Groupama – FDJ). Per l’Italia occhio ad Alberto Bettiol (EF Education-EasyPost) e Damiano Caruso (Bahrain-Victorius).

OA Sport vi offre la Diretta LIVE della prima delle otto tappe previste del Giro di Svizzera 2024. La partenza ufficiale della frazione odierna verrà data alle 14.00. Non perdetevi neanche un momento della tappa con la nostra Diretta LIVE, vi aspettiamo!