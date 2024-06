LIVE Italia-Bosnia, amichevole calcio in DIRETTA: ultimo test prima degli Europei!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

L’Italia si prepara per la seconda amichevole, l’ultima prima dell’Europeo in Germania, affrontando la Bosnia di Edin Dzeko. La recente partita contro la Turchia, terminata 0-0, non ha entusiasmato e il ct Luciano Spalletti deve motivare la squadra in vista dell’esordio contro l’Albania del 15 giugno. Spalletti potrebbe cambiare modulo, testando nuovi giocatori come Gatti, che sostituirà Acerbi, e Buongiorno, possibile titolare. Anche Fagioli dovrebbe partire dall’inizio, con Scamacca favorito su Retegui.

Probabili formazioni

ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Darmian, Buongiorno, Calafiori; Cambiaso, Frattesi, Fagioli, Folorunsho, El Shaarawy; Raspadori, Scamacca.

BOSNIA-ERZEGOVINA (3-5-2): Vasilj, Ahmedhodzic, Katic, Radeljic, Bicakcic, Hajradinovic, Saric, Tahirovic, Gazibegovic, Dzeko, Demirovic.

