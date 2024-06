LIVE F1, GP Canada 2024 in DIRETTA: le Ferrari cercano una difficile rimonta, Verstappen favorito

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del Gran Premio del Canada, nono appuntamento del Mondiale 2024 di Formula 1. Dopo il successo di Charles Leclerc a Montecarlo il circus della F1 ritorna nel nord America, per la precisione a Montreal.

Brusco risveglio per la Ferrari, che dopo l’idillio monegasco è piombata nell’inferno canadese. La scuderia di Maranello è stata autrice di una qualifica disastrosa: entrambe le rosse sono state clamorosamente eliminate nel Q2 con Leclerc undicesimo e Sainz dodicesimo. I due proveranno una rimonta difficile provando a sfruttare l’ottimo passo mostrato nel venerdì.

La rimonta Ferrari potrebbe essere favorita da una gara “pazza”: le previsioni metereologiche sono molto variabili e minacciose. Inoltre la pista storicamente favorisce i grandi recuperi, viste le diverse possibilità di sorpasso presenti lungo tutto il tracciato.

In Pole position scatterà George Russell, che partirà davanti a Max Verstappen. Il britannico è riuscito a capitalizzare il grande passo in avanti fatto da Mercedes conquistando la seconda Pole della propria carriera. Si conferma ad altissimi livelli la Mclaren, che scatterà dalla terza posizione con Lando Norris e dalla quarta con Oscar Piastri.

Il semaforo verde del GP del Canada scatterà alle 20.00 con i corridori che percorreranno 70 giri. L’evento sarà visibile su Sky Sport F1 ed in streaming su Sky Go e Now TV. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale del GP del Canada, a partire dalle 19.15 circa, con aggiornamenti minuto dopo minuto. Buon divertimento!