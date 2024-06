LIVE Giro del Delfinato 2024, tappa di oggi in DIRETTA: un altro arrivo in salita chiude la corsa

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’ottava tappa del Giro del Delfinato 2024. L’ultima frazione della storica corsa a tappe francese prevede l’ennesimo arrivo in salita di questa settimana. Nell’ultima tappa i corridori percorreranno 160.6 km che li poteranno da Thones a Plateau des Glieres.

Dopo il tappone alpino di ieri vinto da Primoz Roglic (Bora hangrohe)ci sarà ancora tanta salita per il gruppo. Quest’oggi i corridori affronteranno tre salite di prima categoria ed una di terza. La seconda metà di tappa è estremamente dura con l’ascesa di Le Saleve (12 km al 6.8% di pendenza media) ed il Col des Glieres (9.4 km al 7.1%) su cui è posto l’arrivo odierno.

Dopo i due successi consecutivi Roglic sembra aver blindato questo Giro del Delfinato. Ad una tappa dal termine lo sloveno ha un vantaggio di 1′ 02″ su Matteo Jorgenson (Team Visma | Lease a Bike) e di 1′ 13″ su Derek Gee (Israel – Premier Tech). Vedremo se lo sloveno metterà a lavoro la propria formazione per puntare ad una nuova vittoria o se lascerà spazio agli avversari o ad una fuga.

In casa Italia occhi rivolti specialmente su Giulio Ciccone (Lidl Trek) e Lorenzo Fortunato (Astana Qazaqstan Team). Il primo ha mostrato una grande gamba con due podi nelle ultime tappe. Il secondo è stato protagonista della fuga di ieri, che gli ha permesso di portarsi in seconda posizione nella classifica degli scalatori. Il corridore dell’Astana proverà ad entrare in una nuova fuga per conquistare i punti necessari per scavalcare Roglic in questa speciale classifica.

L’ottava ed ultima tappa del Giro del Delfinato 2024 inizierà alle 10.15 da Thones. La frazione odierna sarà visibile su Eurosport 2 (a partire dalle 13.05) e su Rai Sport (dalle 13.40) mentre la copertura streaming è affidata a Discovery Plus e a Rai Play. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale dell’ottava tappa integrale con aggiornamenti minuto dopo minuto. Buon divertimento!