Sport in tv oggi (domenica 2 giugno): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Sarà una giornata ricca di sport, e ce ne sarà tanto da seguire in tv ed in streaming oggi, domenica 2 giugno: in programma il tennis con il Roland Garros, i motori con il Motocross e la MotoGP, il ciclismo con il Giro del Delfinato, e molto altro.

A Teutschenthal si concluderà il GP di Germania di MXGP ed MX2: si correranno infatti warm-up e gare dell’ottava tappa della stagione 2024 del Mondiale di motocross. Dopo le qualifying race di ieri, in MXGP guida la classifica Tim Gajser, mentre in MX2 comanda Kay de Wolf.

Di seguito il programma con gli orari completi. Si inizierà con i warm-up, della durata di 15′: alle 10.25 la MX2, alle 10.45 la MXGP. Poi le gare, tutte di 30’+2 giri: per la MX2 via alle 13.15 ed alle 16.10, per la MXGP start alle 14.15 ed alle 17.10.

Il Motomondiale 2024 vedrà andare in archivio la settima tappa stagionale: per il GP d’Italia, al Mugello, la gara della MotoGP prenderà il via alle ore 14.00, preceduta dalle gare della Moto3, dalle ore 11.00, e della Moto2, dalle ore 12.15.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Domenica 2 giugno

09.40-09.50 MotoGP, GP Italia: warm up – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, Now

10.15 Ciclismo, Brussels Cycling Classic – 13.35 eurosport.it, discovery+

10.25 Motocross, GP Germania: MX2, warm-up – Nessuna copertura tv / streaming

10.45 Motocross, GP Germania: MXGP, warm-up – Nessuna copertura tv / streaming

11.00 Tennis, Roland Garros: ottavi singolari, 1° e 2° turno doppi (2° match: Cocciaretto-Gauff, Arnaldi-Osaka, Bolelli/Vavassori-Matos/Melo, 3° match: Errani/Paolini-Linette/Pera, 4° match: Cocciaretto/Trevisan-Bogdan/Cristian, Vavassori/Samsonova-Kudermetova/Bopanna, non prima delle 20.15 Sinner-Moutet) – Eurosport 1 HD (11.00-20.00, 20.30-23.30), Eurosport 2 HD (11.00-21.00), eurosport.it, discovery+, Sky Go, Now, DAZN

11.00 Moto3, GP Italia: gara (17 giri) – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, Now, TV8 HD, tv8.it

12.00 Ciclismo, Alpes Grésivaudan Classic – Youtube 1. SPORT

12.15 Moto2, GP Italia: gara (19 giri) – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, Now, TV8 HD, tv8.it

12.50 Ciclismo, Giro del Delfinato: 1a tappa – 15.00 eurosport.it, discovery+, 15.25 Rai Sport HD, Rai Play

13.15 Motocross, GP Germania: MX2, gara 1 – mxgp-tv.com, eurosport.it, discovery+

13.30 Volley femminile, Nations League: Italia-Cina – DAZN, VBTV

14.00 MotoGP, GP Italia: gara (23 giri) – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, Now, TV8 HD, tv8.it

14.15 Motocross, GP Germania: MXGP, gara 1 – mxgp-tv.com, eurosport.it, discovery+

16.10 Motocross, GP Germania: MX2, gara 2 – mxgp-tv.com, eurosport.it, discovery+

17.10 Motocross, GP Germania: MXGP, gara 2 – mxgp-tv.com, eurosport.it, discovery+

17.20 Atletica, Diamond League Stoccolma: finali – 18.00 Rai Sport HD, Sky Sport Arena, Rai Play, Sky Go, Now

17.30 Rugby, Serie A élite: finale scudetto, Viadana-Petrarca – DAZN, Rai 2 HD, Rai Play Sport 2

18.00 Calcio, Serie A: Atalanta-Fiorentina – DAZN, ZONA DAZN

19.30 Calcio, Europei Under 17: semifinali, Italia-Danimarca – Rai Play Sport 3, uefa.tv

20.30 Calcio, Serie B: ritorno finale play-off, Venezia-Cremonese – DAZN, Sky Sport 4K, Sky Sport Uno, Sky Sport 251, Sky Go, Now

21.00 Calcio, Serie C: ritorno semifinali play-off, Vicenza-Avellino – Rai Sport HD, Sky Sport 252, Rai Play, Sky Go, Now

21.00 Calcio, Serie C: ritorno semifinali play-off, Benevento-Carrarese – Sky Sport Calcio, Sky Sport 253, Sky Go, Now