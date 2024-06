LIVE MotoGP, GP Italia 2024 in DIRETTA: Martin per la fuga nel Mondiale, Bagnaia deve rimontare

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP d’Italia, settimo round del Mondiale 2024 di MotoGP. Sul circuito del Mugello prepariamo a vivere una gara ricca di emozioni con la Ducati che vuol dominare la scena nell’appuntamento di casa. La pista impegnativa delle colline toscane sembra proprio fatta su misura della Desmosedici GP, vedremo se la scuderia di Borgo Panigale chiuderà il cerchio.

Francesco Bagnaia va in cerca del bis, dopo il centro nella Sprint Race di ieri. Pecco ha fatto vedere una grande velocità e ha saputo approfittare della caduta del leader della classifica, Jorge Martin, recuperando in questa maniera ben 12 punti. Vedremo cosa accadrà in questo GP, non dimenticandoci però di una variabile importante.

Il piemontese dovrà scontare una penalità di tre posizioni in griglia di partenza, per impeding nel corso delle pre-qualifiche a danno di Alex Marquez. Sarà quindi in quinta piazzola il due-volte iridato e vedremo se Martin e Marc Marquez, in particolare riusciranno ad approfittare della situazione. Attese anche per la prestazione di Enea Bastianini.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del GP d'Italia, sesto round del Mondiale 2024 di MotoGP: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle 14.00.