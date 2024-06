LIVE Arnaldi-Tsitsipas, Roland Garros 2024 in DIRETTA: la leggerezza del non avere nulla da perdere

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Il primo confronto diretto tra il greco e la giovane promessa azzurra vale tantissimo. In palio ci sono i primi quarti di finale in un torneo del Grand Slam per Matteo Arnaldi, che viene dalla netta vittoria ai danni del numero 6 del mondo Andrey Rublev. Nel cammino verso il 4° turno, ha sconfitto il n.3 francese Arthur Fils al 1° turno, bissando poi contro un altro beniamino di casa ovvero Alexandre Muller. Ha perso un solo parziale, il 2° contro la testa di serie numero 29 all’esordio.

Il tennis proposto contro Rublev è stato oggettivamente di un’altra categoria rispetto all’Arnaldi visto nelle ultime uscite, primi turni parigini compresi. Il ligure pasticcione che non aveva sfruttato ben 6 set point nel 2° set contro Jarry a Roma è sembrato così essere un cattivo ricordo contro il russo. Oggi, contro l’ex finalista del torneo nel 2021 quando si arrese, dilapidando un vantaggio di due parziali contro Novak Djokovic.

Se l’azzurro riuscirà a giocare senza pressione, ma allo stesso tempo con l’intensità mostruosa del match precedente, nulla gli sarà precluso. Contro il russo il livello del suo gioco difensivo ha rasentato la perfezione, va però rimarcato come il russo non sia il migliore al mondo in quanto a scelte di gioco. Arnaldi, dal canto suo, ha dimostrato di aver preparato molto bene il match di 3° turno e sicuramente nulla di Tsitsipas sarà sfuggito ad Alessandro Petrone. Concludiamo ricordando i tredici ace messi a segno contro Rublev, e rimarcando la necessità di una prestazione pressoché perfetta in battuta del ligure per coronare la seconda impresa consecutiva.

