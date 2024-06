LIVE Sinner-Moutet, Roland Garros 2024 in DIRETTA: lo Chatrier sarà una bolgia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Jannik Sinner e Corentin Moutet, partita degli ottavi di finale del Roland Garros 2024. La sessione serale del campo Philippe Chatrier presenta un match che promette spettacolo sia in campo che sugli spalti: il pubblico parigino proverà a trascinare il proprio beniamino contro il numero 2 del mondo.

Cammino pressoché perfetto per Sinner, che non ha ancora concesso neppure un set. L’azzurro ha esordito contro Christopher Eubanks vincendo 6-3, 6-3, 6-4. Al secondo turno l’azzurro ha estromesso il talentuoso francese Richard Gasquet, 6-4, 6-2, 6-4, per poi incrociare e battere il russo Pavel Kotov con un triplo 6-4.

Moutet è arrivato a sorpresa agli ottavi di finale di questo torneo. Il francese è stato autore di un grande colpo di scena nel primo turno in cui ha sconfitto Nicolas Jarry in quattro set. Il transalpino ha concesso solamente un parziale anche nei due incontri successivi in cui ha battuto Alexander Shevchenko e Sebastian Ofner. Per Moutet si tratta della seconda partecipazione agli ottavi di uno Slam, dopo gli US Open 2022.

La prima sfida ufficiale tra Jannik Sinner e Corentin Moutet sarà l'unico incontro della sessione serale del 2 giugno. I due entreranno in campo come quarto match di giornata dalle 12.00 ma non prima delle 20.15. Il match sarà visibile su Eurosport 1 ed in streaming su Discovery Plus.