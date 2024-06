LIVE Giro del Delfinato 2024, tappa di oggi in DIRETTA: presenti Evenepoel, Roglic, Ciccone e Tiberi!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live della prima tappa del Giro del Delfinato 2024. Ci si avvicina all’appuntamento dell’anno, il Tour de France, e questa sicuramente è una delle migliori corse per affinare la condizione verso la Grande Boucle. In scena oggi la frazione d’apertura di 172,5 chilometri con partenza ed arrivo a Saint-Pourçain-sur-Sioule.

Dovrebbe essere una delle poche volate di gruppo in un Delfinato ricco di salite. La giornata di oggi infatti prevede solo tre GPM, Côte de Jenzat, Côte de Gannat e Côte de Chouvigny, posti nella fase iniziale di gara, per poi entrare in un circuito che ospiterà molto probabilmente lo sprint conclusivo. L’uomo più atteso per lo sprint è sicuramente Mads Pedersen (Lidl-Trek), occhio anche a Sam Bennett (Decathlon AG2R La Mondiale Team).

Sarà invece gran battaglia per la classifica generale con nomi di lusso come Remco Evenepoel, Primoz Roglic, Aleksandr Vlasov, Juan Ayuso e Jai Hindley. In casa Italia presenti Antonio Tiberi e Giulio Ciccone.

Appuntamento alle 12.30 per non perdervi nulla della nostra Diretta Live.