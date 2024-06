LIVE Italia-Cina, Nations League volley femminile in DIRETTA: serve il riscatto per il ranking olimpico

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Amici ed amiche di OA Sport, buongiorno e benvenuti/e alla DIRETTA LIVE di Italia-Cina, match valido per l’ottava giornata della Nations League di volley femminile 2024. L’ultimo torneo internazionale prima delle Olimpiadi è ormai entrato nel vivo e l’Italia è in piena lotta sia per la qualificazione olimpica che per la qualificazione alla Final Eight.

Le ragazze di Julio Velasco, da questa settimana in formazione tipo, si sono fino a questo momento ben comportate, su 7 match hanno infatti ottenuto 5 vittorie e 2 sconfitte, queste ultima contro la Polonia nel match inaugurale e contro il Brasile ieri. L’Italia al momento occupa la quarta posizione in classifica con 16 punti ed è in piena lotta per la qualificazione alla Final Eigh. Per quanto riguarda la qualificazione olimpica, nonostante la cocente sconfitta di ieri contro il Brasile, le azzurre restano ampiamente le prime in lista d’attesa grazie alle quinta posizione nel ranking (349,21 punti) e l’Olanda, prima qualificazione al momento esclusa, è ancora assai distante (286,86). Quello contro la Cina sarà di fatto uno scontro diretto, le asiatiche sono infatti quinte in classifica con 5 vittorie, 2 sconfitte e 15 punti e sono seste nel ranking (332,85). Vincere oggi consentirebbe alle ragazze di Velasco di mettere una definitiva ipoteca sul pass e di avvicinare l’atto conclusivo della VNL. La Cina, dopo anni difficili, sta provando a tornare ai fasti del recente passato, grazie anche al ritorno del fenomeno Zhu Ting, Danesi e compagne dovranno dal canto loro dimostrare di aver metabolizzato la sconfitta di ieri e di essere pronte a battere formazioni di alto profilo.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Italia-Cina, match valido per l’ottava giornata della Nations League di volley femminile 2024, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, emozione dopo emozione, per non perdervi davvero nulla, il match prenderà il via alle ore 13:30!