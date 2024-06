LIVE Cocciaretto-Gauff, Roland Garros 2024 in DIRETTA: serve l’impresa della vita contro la n.3 del mondo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Cocciaretto-Haddad Maia – Cocciaretto-Bucsa – Cocciaretto-Samsonova

Buon pomeriggio a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di ottavi di finale del Roland Garros 2024 che mette di fronte Elisabetta Cocciaretto e Coco Gauff. Per l’italiana esordio assoluto sul Court Philippe Chatrier, per l’americana caccia ad obiettivi elevati.

Non si può negare, qui la favorita è la numero 3 del mondo, che pur non essendo sulla propria superficie preferita può vantare un campionario di qualità che, poi, è quello che le ha consentito di raggiungere due anni fa la finale. Servirà una prova davvero maiuscola alla marchigiana per riuscire a sovvertire il pronostico.

Sono due i precedenti tra le due giocatrici, che indicano come delle possibilità di far bene Cocciaretto le abbia. In particolare, nel finale di 2022, a Guadalajara, la 2001 di Ancona perse per 7-6(1) 6-3, e si trattava di un WTA 1000. Così come lo era quello di Dubai quest’anno, in cui è invece arrivato un 6-1 7-5.

Con il confronto odierno Gauff trova un’italiana diversa da Martina Trevisan a Parigi, unico Slam in cui ha affrontato giocatrici del Bel Paese. Con la toscana il bilancio fu di 1-1 tra 2020 e 2022. Adesso la questione è del tutto differente, con l’americana che pare aver trovato ritmo fin dall’inizio avendo ceduto solo 15 giochi nel torneo.

Il match tra Elisabetta Cocciaretto e Coco Gauff sarà il secondo sul Court Philippe Chatrier dalle ore 12:00 dopo Swiatek-Potapova. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!