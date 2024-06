LIVE Moto3, GP Italia 2024 in DIRETTA: novità azzurre sulla pista di casa?

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gran Premio d’Italia, settimo appuntamento del Mondiale di Moto3 2024. Ci attende una gara tutta da vivere sul velocissimo circuito del Mugello, con i riflettori tutti puntati su David Alonso, grande dominatore delle prove libere e delle qualifiche.

Il colombiano in forza alla CF Moto Aspar Team ha strappato la prima posizione in griglia girando in 1’54″194, segno di una grande supremazia certificata anche dal fatto di aver girato da solo, dunque senza sfruttare la scia di alcun rivale. Sarà quindi difficile per gli altri cercare di insidiarlo: ci proveranno tra gli altri Ivan Ortolà e Antonio Rueda, centauri che condivideranno con lui la prima fila.

Bagarre poi nella seconda linea dello schieramento, come dimostra Collin Veijer, quarto precedendo il diretto rivale di Alonso nella classifica piloti, Daniel Holgado, e il rookie italiano Luca Lunetta, pronto a partire dalla sesta piazzola. Prova in salita per il resto della compagine azzurra: Riccardo Rossi è infatti decimo, Stefano Rossi dodicesimo. Sedicesimo posto poi per Filippo Farioli, ventunesimo per Nicola Carraro e ventiduesimo per Matteo Bertelle.

La gara della Moto3 scatterà come di consueto alle ore 11.00. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE scritta della corsa, per non perdere nemmeno un secondo dello spettacolo della classe più leggera. Buon divertimento!