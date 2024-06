LIVE Atletica, Diamond League Stoccolma 2024 in DIRETTA: attesa per Chituru Ali e Zaynab Dosso, c’è Duplantis

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della tappa di Diamond League che anticipa di pochi giorni gli imminenti Europei di Roma. A Stoccolma (Svezia) alcuni dei prossimi protagonisti dei campionati continentali cercano di affinare la condizione in vista di uno dei due appuntamenti cardine della stagione. In casa Italia occhi puntati sugli sprinter Chituru Ali e Zaynab Dosso, ma non mancheranno alcune stelle del panorama internazionale.

Nel settimo appuntamento di Diamond League saranno 5 gli azzurri presenti. A Dosso ed Ali che disputeranno i 100 metri, si aggiungono infatti Federico Riva ed Ossama Meslek (1500 metri), ed infine Ayomide Folorunso (400 metri). La primatista italiana cerca risposte in vista degli Europei in una gara in cui brilla tra le iscritte la stella di Femke Bol, che vuole strappare un gran crono.

Tornando ai 100 metri, Chituru Ali troverà in primis il giapponese Abdul Hakim Sani Brown, unico rivale ad essere sceso sotto il muro dei 10 secondi in stagione (9.99). Attenzione anche allo statunitense Kyree King ed al padrone di casa Henrik Larsson. Dosso invece incrocerà big come l’ivoriana Marie-Josèè Ta Lou e la giamaicana Natasha Morrison. Da non perdere infine il salto con l’asta in cui spicca l’uomo più atteso di giornata, val a dire il padrone di casa Adrmand Duplantis. Lo svedese proverà ad attaccare come sempre il suo record del mondo fissato a 6 metri e 24 centimetri.

La tappa di Diamond League di Stoccolma inizierà alle 18.00. Sarà possibile seguire l’evento in diretta TV su Sky Sport, ed in streaming su Sky GO e NOW. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta disciplina per disciplina dell’evento. Buon divertimento e forza azzurri!