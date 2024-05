Sport in tv oggi (sabato 25 maggio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi sabato 25 maggio ci aspetta una giornata ricca di sport. Gli appassionati di motori potranno divertirsi con le qualifiche del GP di Montecarlo per la F1, qualifiche e Sprint Race del GP di Catalogna per la MotoGP. Il Giro d’Italia propone la penultima tappa con la doppia durissima ascesa al Monte Grappa, l’Italia affronterà il Giappone nella Nations League di volley maschile, la Diamond League di atletica leggera farà tappa a Eugene.

I tornei di tennis della settimana giungono alla conclusione con le rispettive finali, in modo da lasciare poi spazio al Roland Garros che scatterà domani. L’equitazione offrirà lo spettacolo di Piazza di Siena, ci sarà da divertirsi anche con gli Europei di ginnastica ritmica che propongono le finali all-around per individualiste e per le squadre. Da non dimenticare la gara-2 della finale scudetto di pallanuoto maschile tra Pro Recco e Savona, ma anche le semifinali dei playoff di basket maschile.

All’appello non mancano i tornei di golf, il preolimpico di boxe, la Coppa del Mondo di nuoto di fondo, triathlon, pentathlon, tiro con l’arco e tanto calcio. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi sabato 25 maggio, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Sabato 25 maggio

01.55 FORMULA E – GP Shanghai 1, prove libere 2 (diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+)

02.00 VOLLEY (Nations League) – Serbia-Brasile (diretta streaming su DAZN, VBTV)

02.30 BASKET (NBA, playoff) – Finale di Conference, gara-2: Minnesota Timberwolves-Dallas Mavericks (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport NBA; diretta streaming su Sky Go, NOW)

04.00 BADMINTON (BWF World Tour) – Malesia Masters (diretta streaming su BWF Tv)

04.20 FORMULA E – GP Shanghai 1, qualifiche (diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+)

05.00 TIRO CON L’ARCO (Coppa del Mondo) – Compound, tabellone finale (diretta streaming sul canale di World Archery)

08.00 GOLF (DP World Tour) – Soudal Open, terzo giro (diretta tv su Sky Sport Golf dalle ore 14.00; diretta streaming su Sky Go, NOW)

08.00 BOXE – Preolimpico a Bangkok, turni preliminari (non è prevista diretta tv/streaming)

08.40 MOTO3 – GP Catalogna, prove libere 3 (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, NOW)

09.00 FORMULA E – GP Shanghai 1, gara (diretta tv su Eurosport 1, Canale 20; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Mediaset Infinity, Sky Go, NOW, DAZN)

09.00 BEACH VOLLEY – BPT Elite 16 maschile/femminile a Espinho (diretta streaming su VBTV)

09.00 PENTATHLON (Coppa del Mondo) – Finale femminile (diretta streaming su UIPM Tv)

09.05 RUGBY (Super Rugby) – Crusaders-Blues (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)

09.25 MOTO2 – GP Catalogna, prove libere 3 (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, NOW)

09.30 CANOTTAGGIO (Coppa del Mondo) – Semifinali e ripescaggi a Lucerna (diretta streaming sul canale di World Rowing)

09.30 NUOTO DI FONDO (Coppa del Mondo) – Staffetta mista a Golfo Aranci (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, Eurovision Sport)

10.00 CANOA SPRINT (Coppa del Mondo) – Finali a Poznan (diretta streaming sul canale YouTube di Canoe Planet)

10.10 GINNASTICA RITMICA (Europei) – Finale all-around individualiste (diretta streaming su Rai Play Sport 3 dalle ore 14.20)

10.10 MOTOGP – GP Catalogna, prove libere 2 (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, NOW)

10.30 TENNIS – ATP 250 Ginevra, semifinale: Cobolli-Ruud (diretta tv su Sky Sport Tennis; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv)

10.45 F3 – GP Monaco, gara-1 (diretta tv su Sky Sport F1; diretta streaming su Sky Go, NOW)

10.50 MOTOGP – GP Catalogna, qualifiche (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)

11.00 TRIATHLON (World Triathlon Championship Series) – Gara femminile a Cagliari (diretta streaming su Rai Play Sport 1, Triathlon Live)

11.00 MOUNTAIN BIKE (Coppa del Mondo) – XCC elite maschile (diretta tv su Eurosport 1 fino alle ore 11.30; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN fino alle ore 11.30)

11.45 CICLISMO – Boucles de la Mayenne, seconda tappa: Le Ham-Villaines la Juhel (diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+ dalle ore 14.00)

11.50 CICLISMO – Giro d’Italia, ventesima tappa: Alpago-Bassano del Grappa (diretta tv su RaiSportHD fino alle ore 14.00 e a seguire su Rai 2; diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Rai Play, Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

12.05 CICLISMO FEMMINILE – RideLondon Classique, terza tappa: Saffron Walden-Londra (diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+ dalle ore 14.15)

12.10 CICLISMO – Alpes Isère Tour, quarta tappa: Saint Maurice l’Exil-Roussillon (non è prevista diretta tv/streaming)

12.15 EQUITAZIONE – Piazza di Siena (diretta tv su RaiSportHD dalle ore 14.00; diretta streaming integrale su Rai Play Sport 2)

12.20 CANOTTAGGIO (Coppa del Mondo) – Finali a Lucerna (diretta streaming sul canale di World Rowing)

12.30 F1 – GP Monaco, prove libere 3 (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW)

12.15 MOTOE – GP Catalogna, gara-1 (non è prevista diretta tv/streaming)

12.50 MOTO3 – GP Catalogna, qualifiche (diretta tv su Sky Sport MotoGP, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)

13.00 VOLLEY (Nations League) – Slovenia-Canada (diretta streaming su VBTV)

13.00 TENNIS – WTA 250 Rabat, finale: Sherif-Stearns (diretta tv su Sky Sport Tennis; diretta streaming su Sky Go, NOW)

13.45 MOTO2 – GP Catalogna, qualifiche (diretta tv su Sky Sport MotoGP, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)

14.00 CICLISMO – Giro di Norvegia, terza tappa: Sola Egersund (diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+ dalle ore 15.50)

14.00 CALCIO (Liga spagnola) – Osasuna-Villareal (diretta streaming su DAZN)

14.15 F2 – GP Monaco, gara-1 (diretta tv su Sky Sport F1; diretta streaming su Sky Go, NOW)

14.20 HOCKEY GHIACCIO (Mondiali, semifinale) – Svezia-Repubblica Ceca (diretta streaming sul canale di IIHF)

14.30 MOUNTAIN BIKE (Coppa del Mondo) – XCO under 23 femminile (diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+)

14.30 TENNIS – ATP 250 Lione, finale: Etcheverry-Perricard (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv)

15.00 TENNIS – WTA 500 Strasburgo, finale: Collins-Keys (diretta tv su Sky Sport Tennis; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.00 MOTOGP – GP Catalogna, Sprint Race (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)

15.00 TIRO A VOLO (Europei) – Skeet a squadre miste, finale (diretta streaming su Rai Play Sport 1, canale YouTube di ISSF)

15.00 PENTATHLON (Coppa del Mondo) – Finale maschile (diretta streaming su UIPM Tv)

15.00 GOLF (PGA Tour) – Charles Schwab Challenge, terzo giro (diretta tv su Eurosport 2 dalle ore 19.00; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN dalle ore 19.00)

15.00 FOOTBALL AMERICANO (IFL) – Firenze-Parma (diretta streaming su DAZN)

15.15 TRIATHLON (World Triathlon Championship Series) – Gara maschile a Cagliari (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, Triathlon Live)

15.30 TENNIS – ATP 250 Ginevra, finale: Machac-Ruud/Cobolli (diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv)

15.45 RUGBY (European Rugby Champions Cup, finale) – Leinster-Stade Toulousain (diretta streaming su EPCR Tv)

16.00 F1 – GP Monaco, qualifiche (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW; differita tv su TV8 e streaming su tv8.it dalle ore 18.30)

16.00 CALCIO (FA Cup, finale) – Manchester City-Manchester United (diretta streaming su DAZN)

16.00 VOLLEY (Nations League) – Turchia-Francia (diretta streaming su VBTV)

16.00 CALCIO A 5 (Serie A, semifinale scudetto) – Gara-1: Catania-Italservice Pesaro (diretta tv su Sky Sport Calcio; diretta streaming su Sky Go, NOW, Futsal Tv)

16.10 CANOA SPRINT (Coppa del Mondo) – Batterie a Poznan (diretta streaming sul canale YouTube di Canoe Planet)

16.10 MOTOE – GP Catalogna, gara-2 (non è prevista diretta tv/streaming)

16.15 CALCIO (Liga spagnola) – Real Sociedad-Atletico Madrid (diretta streaming su DAZN)

16.30 EQUITAZIONE – Piazza di Siena (diretta streaming su Rai Play Sport 2)

16.30 MOUNTAIN BIKE (Coppa del Mondo) – XCO under 23 maschile (diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+)

16.50 GINNASTICA ARTISTICA (Serie A, Final Six Scudetto) – Semifinali maschili/femminili (non è prevista diretta tv)

17.45 GINNASTICA RITMICA (Europei) – Finale all-around a squadre (diretta streaming su Rai Play Sport 3)

18.00 PALLAMANO (Serie A, playout) – Gara-3: Cingoli-Secchia Rubiera (diretta streaming su Pallamano Tv)

18.00 CALCIO (Serie A) – Juventus-Monza (diretta streaming su DAZN)

18.00 CALCIO A 5 (Serie A, semifinale scudetto) – Gara-1: L84-Napoli (diretta tv su Sky Sport Uno; diretta streaming su Sky Go, NOW, Futsal Tv)

18.00 FOOTBALL AMERICANO (IFL) – Ancona-Torino (diretta streaming su DAZN)

18.00 CALCIO FEMMINILE (Champions League, finale) – Barcellona-Lione (diretta streaming su DAZN)

18.00 PALLANUOTO (Serie A1, finale terzo posto) – Gara-2: Ortigia-Brescia (non è prevista diretta tv/streaming)

18.20 HOCKEY GHIACCIO (Mondiali, semifinale) – Canada-Svizzera (diretta streaming sul canale di IIHF)

18.30 CALCIO (Liga spagnola) – Due partite: Almeria-Cadice, Rayo Vallecano-Athletic Bilbao (diretta streaming su DAZN)

19.00 VOLLEY (Nations League) – Bulgaria-USA (diretta streaming su VBTV)

19.00 VOLLEY (Nations League) – Italia-Giappone (diretta streaming su VBTV, DAZN)

19.00 SURF – World League Championship Tour (diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+)

19.00 PALLAMANO (Serie A, semifinale playoff) – Gara-3: Brixen-Conversano (diretta streaming su Pallamano Tv)

20.00 CALCIO (Liga Profesional argentina) – Argentinos Juniors-River Plate (diretta streaming su Mola Tv)

20.00 CALCIO (Coppa di Germania, finale) – Kaiserslautern-Bayer Leverkusen (diretta tv su Sky Sport 256; diretta streaming su Sky Go, NOW)

20.30 CALCIO (Serie B, ritorno semifinale playoff) – Cremonese-Catanzaro (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

20.30 CALCIO (Serie C, ritorno secondo turno nazionale playoff) – Avellino-Catania (diretta tv su Sky Sport Calcio, Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW)

20.30 CALCIO (Serie C, ritorno secondo turno nazionale playoff) – Carrarese-Juventus Next Gen (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go, NOW)

20.30 CALCIO (Serie C, ritorno secondo turno nazionale playoff) – Padova-Vicenza (diretta tv su Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go, NOW)

20.30 CALCIO (Serie C, ritorno secondo turno nazionale playoff) – Torres-Benevento (diretta tv su Sky Sport 255; diretta streaming su Rai Play Sport 1, Sky Go, NOW)

20.45 BASKET (Serie A, semifinale scudetto) – Gara-1: Milano-Brescia (diretta tv su Eurosport 1, DMAX; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, dmax.it, Sky Go, NOW, DAZN)

20.45 CALCIO (Serie A) – Juventus-Salernitana (diretta streaming su DAZN)

20.45 PALLANUOTO (Serie A1, finale scudetto) – Gara-2: Savona-Pro Recco (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play)

21.00 CALCIO (Liga spagnola) – Real Madrid-Betis Siviglia (diretta streaming su DAZN)

21.00 FOOTBALL AMERICANO (IFL) – Bologna-Legnano (diretta streaming su DAZN)

21.00 PADEL – World Padel Tour (diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW)

21.50 ATLETICA – Diamond League a Eugene (diretta tv su RaiSportHD e Sky Sport Arena dalle ore 22.00; diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW dalle ore 22.00)

22.30 CALCIO (Liga Profesional argentina) – Godoy Cruz-San Lorenzo (diretta streaming su Mola Tv)

22.30 VOLLEY (Nations League) – Argentina-Germania (diretta streaming su VBTV)